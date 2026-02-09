Відключення світла у Львові та області 9 лютого - які графіки

Дівчина у квартирі без світла. Ілюстраційне фото: УНІАН

Завтра у понеділок, 9 лютого, у Львові та області продовжують діяти графіки погодинних відключень світла. Знеструмлення торкнуться усіх груп споживачів.

Про це у Telegram повідомляє "Львівобленерго".

Відключення світла у Львові та області 9 лютого

Опубліковані графіки свідчать про те, що споживачі можуть бути без світла до чотирьох разів на добу. Зокрема, графік виглядає таким чином:

1.1 черга — світла не буде з 00:00 до 04:30, з 06:30 до 13:00, з 15:00 до 20:30 та з 22:30 до 24:00;

1.2 черга — світла не буде з 00:00 до 01:30, з 04:30 до 10:30, з 12:30 до 18:30 та з 20:30 до 24:00;

2.1 черга — світла не буде 00:00 до 01:30, з 04:00 до 10:00, з 12:00 до 18:00 та з 20:00 до 24:00;

2.2 черга — світла не буде 00:00 до 04:30, з 06:30 до 12:30, з 14:30 до 21:00 та з 23:00 до 24:00;

3.1 черга — світла не буде 01:30 до 08:30, з 11:00 до 16:30 та з 18:30 до 24:00;

3.2 черга — світла не буде 00:00 до 06:00, з 08:00 до 14:00 та з 16:00 до 22:00;

4.1 черга — світла не буде 00:00 до 06:30, з 08:30 до 14:30 та з 16:30 до 22:30;

4.2 черга — світла не буде 00:00 до 02:30, з 04:30 до 11:00, з 13:00 до 19:00 та з 21:00 до 24:00;

5.1 черга — світла не буде 00:00 до 04:00, з 06:00 до 12:00, з 14:00 до 20:00 та з 22:00 до 24:00;

5.2 черги — світла не буде 01:30 до 08:00, з 10:00 до 16:00 та з 18:00 до 24:00;

6.1 черга — світла не буде 00:30 до 06:30, з 08:30 до 15:00 та з 17:00 до 23:00;

6.2 черга — світла не буде 00:00 до 00:30, з 02:30 до 08:30, з 10:30 до 17:00 та з 19:00 до 24:00;

Графікі відключень світла у Львові на 9 лютого. Фото: Львівобленерго

Нагадаємо, що 8 лютого Київ повернувся до тимчасових графіків відключення світла. Як дізнатися свою чергу — читайте за цим посиланням.

Також ми інформували, що в Україні 9 лютого у більшості регіонів продовжаться погодинні відключення світла. Однак в Одеській області діятимуть як стабілізаційні, так і аварійні обмеження в залежності від ситуації в енергосистемі.