Отключение света во Львове и области 9 февраля - какие графики

Девушка в квартире без света. Иллюстрационное фото: УНИАН

Завтра в понедельник, 9 февраля, во Львове и области продолжают действовать графики почасовых отключений света. Обесточивание коснутся всех групп потребителей.

Об этом в Telegram сообщает "Львовоблэнерго".

Отключение света во Львове и области 9 февраля

Опубликованные графики свидетельствуют о том, что потребители могут быть без света до четырех раз в сутки. В частности, график выглядит следующим образом:

1.1 очередь — света не будет с 00:00 до 04:30, с 06:30 до 13:00, с 15:00 до 20:30 и с 22:30 до 24:00;

1.2 очередь — света не будет с 00:00 до 01:30, с 04:30 до 10:30, с 12:30 до 18:30 и с 20:30 до 24:00;

2.1 очередь — света не будет 00:00 до 01:30, с 04:00 до 10:00, с 12:00 до 18:00 и с 20:00 до 24:00;

2.2 очередь — света не будет 00:00 до 04:30, с 06:30 до 12:30, с 14:30 до 21:00 и с 23:00 до 24:00;

3.1 очередь — света не будет 01:30 до 08:30, с 11:00 до 16:30 и с 18:30 до 24:00;

3.2 очередь — света не будет 00:00 до 06:00, с 08:00 до 14:00 и с 16:00 до 22:00;

4.1 очередь — света не будет 00:00 до 06:30, с 08:30 до 14:30 и с 16:30 до 22:30;

4.2 очередь — света не будет 00:00 до 02:30, с 04:30 до 11:00, с 13:00 до 19:00 и с 21:00 до 24:00;

5.1 очередь — света не будет 00:00 до 04:00, с 06:00 до 12:00, с 14:00 до 20:00 и с 22:00 до 24:00;

5.2 очереди — света не будет 01:30 до 08:00, с 10:00 до 16:00 и с 18:00 до 24:00;

6.1 очередь — света не будет 00:30 до 06:30, с 08:30 до 15:00 и с 17:00 до 23:00;

6.2 очередь — света не будет 00:00 до 00:30, с 02:30 до 08:30, с 10:30 до 17:00 и с 19:00 до 24:00;

Графики отключений света во Львове на 9 февраля. Фото: Львовоблэнерго

Напомним, что 8 февраля Киев вернулся к временным графикам отключения света. Как узнать свою очередь — читайте по этой ссылке.

Также мы информировали, что в Украине 9 февраля в большинстве регионов продолжатся почасовые отключения света. Однако в Одесской области будут действовать как стабилизационные, так и аварийные ограничения в зависимости от ситуации в энергосистеме.