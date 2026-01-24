Як відключатимуть світло у Львові та на Львівщині 25 січня — графіки

Темрява під час відключень світла. Фото ілюстративне: Reuters/Valentyn Ogirenko

У неділю, 25 січня, у Львові та на Львівщині діятимуть погодинні відключення світла. У жодній із черг не обійдеться без обмежень.

Про це в суботу, 24 січня, повідомили у Львівобленерго.

Відключення світла у Львові та області 25 січня

черга 1.1 — з 00:00 до 01:00, з 11:30 до 15:00;

черга 1.2 — з 18:30 до 22:00;

черги 2.1 і 6.1 — з 01:00 до 04:30, з 18:30 до 22:00;

черга 2.2 — з 00:00 до 01:00, з 06:00 до 08:00, з 11:30 до 15:00;

черга 3.1 — з 08:00 до 11:30;

черги 3.2 і 5.2 — з 15:00 до 18:30;

черга 4.1 — з 04:30 до 08:00, з 15:00 до 18:30;

черги 4.2, 6.2 — з 08:00 до 11:30, з 22:00 до 24:00;

черга 5.1 — з 04:30 до 08:00, з 11:30 до 15:00.

Дізнатися свою чергу аварійних чи погодинних відключень можна на сайті "Львівобленерго" в розділі "Чому немає світла".

Ця ж інформація є в чат-ботах:

"Львівобленерго" у Viber (для побутових споживачів);

"Львівобленерго" у Telegram (для побутових споживачів);

"Львівобленерго Бізнес" у Viber (для юридичних споживачів);

"Львівобленерго Бізнес" у Telegram (для юридичних споживачів).

Крім того, можна скористатися застосунком "КомКом".

Нагадаємо, що світло вимикатимуть по всій території України завтра 25 січня. Зокрема, в уряді наголосили, що постійні атаки Росії на енергооб'єкти України не дозволяють стабілізувати ситуацію зі світлом.

Також ми повідомляли, що внаслідок масованої атаки Росії 24 січня складно з електропостачанням у Києві — найгірше на лівому березі. Водночас 24 січня в Одеській області ввели екстрені відключення світла. Причиною обмежень стала складна ситуація в енергосистемі.