Как будут отключать свет во Львове и на Львовщине 25 января — графики

Без света до семи часов в сутки — графики во Львове на завтра
В воскресенье, 25 января, во Львове и Львовской области будут действовать почасовые отключения света. Ни в одной из очередей не обойдется без ограничений.
Об этом в субботу, 24 января, сообщили во Львовоблэнерго.
Отключение света во Львове и области 25 января
- очередь 1.1 — с 00:00 до 01:00, с 11:30 до 15:00;
- очередь 1.2 — с 18:30 до 22:00;
- очереди 2.1 и 6.1 — с 01:00 до 04:30, с 18:30 до 22:00;
- очередь 2.2 — с 00:00 до 01:00, с 06:00 до 08:00, с 11:30 до 15:00;
- очередь 3.1 — с 08:00 до 11:30;
- очереди 3.2 и 5.2 — с 15:00 до 18:30;
- очередь 4.1 — с 04:30 до 08:00, с 15:00 до 18:30;
- очереди 4.2, 6.2 — с 08:00 до 11:30, с 22:00 до 24:00;
- очередь 5.1 — с 04:30 до 08:00, с 11:30 до 15:00.
Узнать свою очередь аварийных или почасовых отключений можно на сайте "Львовоблэнерго" в разделе "Почему нет света".
Эта же информация есть в чат-ботах:
- "Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей);
- "Львовоблэнерго" в Telegram (для бытовых потребителей);
- "Львовоблэнерго Бизнес" в Viber (для юридических потребителей);
- "Львовоблэнерго Бизнес" в Telegram (для юридических потребителей).
Кроме того, можно воспользоваться приложением "КомКом".
Напомним, что свет будут выключать по всей территории Украины завтра 25 января. В частности, в правительстве подчеркнули, что постоянные атаки России на энергообъекты Украины не позволяют стабилизировать ситуацию со светом.
Также мы сообщали, что в результате массированной атаки России 24 января сложно с электроснабжением в Киеве — хуже всего на левом берегу. В то же время 24 января в Одесской области ввели экстренные отключения света. Причиной ограничений стала сложная ситуация в энергосистеме.
Читайте Новини.LIVE!