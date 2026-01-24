Как будут отключать свет во Львове и на Львовщине 25 января — графики

Темнота во время отключений света. Фото иллюстративное: Reuters/Valentyn Ogirenko

В воскресенье, 25 января, во Львове и Львовской области будут действовать почасовые отключения света. Ни в одной из очередей не обойдется без ограничений.

Об этом в субботу, 24 января, сообщили во Львовоблэнерго.

Отключение света во Львове и области 25 января

очередь 1.1 — с 00:00 до 01:00, с 11:30 до 15:00;

очередь 1.2 — с 18:30 до 22:00;

очереди 2.1 и 6.1 — с 01:00 до 04:30, с 18:30 до 22:00;

очередь 2.2 — с 00:00 до 01:00, с 06:00 до 08:00, с 11:30 до 15:00;

очередь 3.1 — с 08:00 до 11:30;

очереди 3.2 и 5.2 — с 15:00 до 18:30;

очередь 4.1 — с 04:30 до 08:00, с 15:00 до 18:30;

очереди 4.2, 6.2 — с 08:00 до 11:30, с 22:00 до 24:00;

очередь 5.1 — с 04:30 до 08:00, с 11:30 до 15:00.

Узнать свою очередь аварийных или почасовых отключений можно на сайте "Львовоблэнерго" в разделе "Почему нет света".

Эта же информация есть в чат-ботах:

"Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей);

"Львовоблэнерго" в Telegram (для бытовых потребителей);

"Львовоблэнерго Бизнес" в Viber (для юридических потребителей);

"Львовоблэнерго Бизнес" в Telegram (для юридических потребителей).

Кроме того, можно воспользоваться приложением "КомКом".

Напомним, что свет будут выключать по всей территории Украины завтра 25 января. В частности, в правительстве подчеркнули, что постоянные атаки России на энергообъекты Украины не позволяют стабилизировать ситуацию со светом.

Также мы сообщали, что в результате массированной атаки России 24 января сложно с электроснабжением в Киеве — хуже всего на левом берегу. В то же время 24 января в Одесской области ввели экстренные отключения света. Причиной ограничений стала сложная ситуация в энергосистеме.