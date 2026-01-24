Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Львов Без света до семи часов в сутки — графики во Львове на завтра

Без света до семи часов в сутки — графики во Львове на завтра

Ua ru
Дата публикации 24 января 2026 23:37
Как будут отключать свет во Львове и на Львовщине 25 января — графики
Темнота во время отключений света. Фото иллюстративное: Reuters/Valentyn Ogirenko

В воскресенье, 25 января, во Львове и Львовской области будут действовать почасовые отключения света. Ни в одной из очередей не обойдется без ограничений.

Об этом в субботу, 24 января, сообщили во Львовоблэнерго.

Реклама
Читайте также:

Отключение света во Львове и области 25 января

  • очередь 1.1 — с 00:00 до 01:00, с 11:30 до 15:00;
  • очередь 1.2 — с 18:30 до 22:00;
  • очереди 2.1 и 6.1 — с 01:00 до 04:30, с 18:30 до 22:00;
  • очередь 2.2 — с 00:00 до 01:00, с 06:00 до 08:00, с 11:30 до 15:00;
  • очередь 3.1 — с 08:00 до 11:30;
  • очереди 3.2 и 5.2 — с 15:00 до 18:30;
  • очередь 4.1 — с 04:30 до 08:00, с 15:00 до 18:30;
  • очереди 4.2, 6.2 — с 08:00 до 11:30, с 22:00 до 24:00;
  • очередь 5.1 — с 04:30 до 08:00, с 11:30 до 15:00.

Узнать свою очередь аварийных или почасовых отключений можно на сайте "Львовоблэнерго" в разделе "Почему нет света".

Эта же информация есть в чат-ботах:

  • "Львовоблэнерго" в Viber (для бытовых потребителей);
  • "Львовоблэнерго" в Telegram (для бытовых потребителей);
  • "Львовоблэнерго Бизнес" в Viber (для юридических потребителей);
  • "Львовоблэнерго Бизнес" в Telegram (для юридических потребителей).

Кроме того, можно воспользоваться приложением "КомКом".

Напомним, что свет будут выключать по всей территории Украины завтра 25 января. В частности, в правительстве подчеркнули, что постоянные атаки России на энергообъекты Украины не позволяют стабилизировать ситуацию со светом.

Также мы сообщали, что в результате массированной атаки России 24 января сложно с электроснабжением в Киеве — хуже всего на левом берегу. В то же время 24 января в Одесской области ввели экстренные отключения света. Причиной ограничений стала сложная ситуация в энергосистеме.

Львов электроэнергия отключения света свет графики отключений света
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации