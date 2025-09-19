Підводний дрон TOLOKA. Фото: Militarnyi

На львівській виставці Brave1 Defense Tech Valley 2025 представили український підводний дрон TOLOKA. Він може вражати цілі на відстані до 2000 кілометрів.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

У Львові показали підводний дрон TOLOKA

Презентація розробки відбулася на найбільшому у світі інвестсаміті оборонних технологій Defense Tech Valley 2025, де також продемонстрували нові безпілотники, наземні станції та військову техніку.

Нагадаємо, що заступник голови комітету з питань безпеки Верховної Ради Єгор Чернєв повідомив, що Україна готується до масштабного виробництва ракет, зокрема моделей "Фламінго" та "Паляниця".

Крім того, стало відомо, що український виробник безпілотників Ukrspecsystems розпочне масштабну інвестиційну програму у Великій Британії.