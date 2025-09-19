Відео
Б'є на 2000 км — у Львові показали великий підводний дрон TOLOKA

Б'є на 2000 км — у Львові показали великий підводний дрон TOLOKA

Дата публікації: 19 вересня 2025 23:49
У Львові показали підводний дрон TOLOKA
Підводний дрон TOLOKA. Фото: Militarnyi

На львівській виставці Brave1 Defense Tech Valley 2025 представили український підводний дрон TOLOKA. Він може вражати цілі на відстані до 2000 кілометрів.

Про це повідомила журналістка Новини.LIVE Марта Байдака.

У Львові показали підводний дрон TOLOKA

На львівській виставці представили три модифікації підводного дрону TLK 1000 завдовжки від 4 до 12 метрів. Вони можуть вражати цілі на відстані до 2000 км і переносити до п'яти тонн к

Презентація розробки відбулася на найбільшому у світі інвестсаміті оборонних технологій Defense Tech Valley 2025, де також продемонстрували нові безпілотники, наземні станції та військову техніку.

Нагадаємо, що заступник голови комітету з питань безпеки Верховної Ради Єгор Чернєв повідомив, що Україна готується до масштабного виробництва ракет, зокрема моделей "Фламінго" та "Паляниця".

Крім того, стало відомо, що український виробник безпілотників Ukrspecsystems розпочне масштабну інвестиційну програму у Великій Британії. 

Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
