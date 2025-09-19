Подводный дрон TOLOKA. Фото: Militarnyi

На львовской выставке Brave1 Defense Tech Valley 2025 представили украинский подводный дрон TOLOKA. Он может поражать цели на расстоянии до 2000 километров.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Марта Байдака.

Реклама

Читайте также:

Во Львове показали подводный дрон TOLOKA

На львовской выставке представили три модификации подводного дрона TLK 1000 длиной от 4 до 12 метров. Они могут поражать цели на расстоянии до 2000 км и переносить до пяти тонн к

Презентация разработки состоялась на крупнейшем в мире инвестсаммите оборонных технологий Defense Tech Valley 2025, где также продемонстрировали новые беспилотники, наземные станции и военную технику.

Напомним, что заместитель председателя комитета по вопросам безопасности Верховной Рады Егор Чернев сообщил, что Украина готовится к масштабному производству ракет, в частности моделей "Фламинго" и "Паляница".

Кроме того, стало известно, что украинский производитель беспилотников Ukrspecsystems начнет масштабную инвестиционную программу в Великобритании.