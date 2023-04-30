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Бійці львівської тероборони отримали відзнаки від Зеленського

30 квітня 2023 11:16
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Бійці львівської тероборони отримали відзнаки від Зеленського
Нагородження відзнакою "За оборону України" військовослужбовців 103- бригади територіальної оборони. Фото: facebook.com/oborona.lviv
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Сімох військовослужбовців 103 бригади територіальної оборони нагородили відзнакою "За оборону України". Вручив високі нагороди командир бригади полковник Валерій Курко.

Про це повідомила пресслужба 103 окремої бригади територіальної оборони ЗСУ.

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"Указом Президента України — Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України Володимира Зеленського, було нагороджено відзнакою "За оборону України" сімох військовослужбовців 103 бригади територіальної оборони", — йдеться в повідомленні.

Вручив високі нагороди командир бригади полковник Валерій Курко.

"Тут, на війні ви отримали колосальний досвід, ви кожним своїм вчинком, кожною своєю дією наближаєте те чудове життя, яке, без найменшого сумніву, чекає на нас у майбутньому. Дякую кожному з вас, Слава Україні!" — підсумував нагородження командир.

  • Нагородии для бійців тероборони. Фото: 103-тя окрема бригада територіальної оборони
  • Нагородии для бійців тероборони. Фото: 103-тя окрема бригада територіальної оборони
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Нагадаємо, 3 квітня Президент України Володимир Зеленський відвідав поранених військових на Чернігівщині, які були на Донецькому напрямку та вручив їм державні нагороди.

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