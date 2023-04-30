Бойцы львовской терробороны получили награды от Зеленского

Награждение военнослужащих 103 бригады территориальной обороны. Фото: facebook.com/oborona.lviv

Семь военнослужащих 103 бригады территориальной обороны наградили отличием "За оборону Украины". Вручил высокие награды командир бригады полковник Валерий Курко.

Об этом сообщила прес-служба 103 отдельной бригады территориальной обороны ВСУ.

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"Указом Президента Украины — Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Владимира Зеленского, были награждены наградой "За оборону Украины" семь военнослужащих 103-й бригады территориальной обороны", — говорится в сообщении.

Вручил высокие награды командир бригады полковник Валерий Курко.

"Здесь, на войне вы получили колоссальный опыт, вы каждым своим поступком, каждым своим действием приближаете ту чудесную жизнь, которая, без малейшего сомнения, ждет нас в будущем. Спасибо каждому из вас, Слава Украине!" — подытожил награждение командир.

Награды для бойцов терробороны. Фото: 103-я отдельная бригада территориальной обороны

Награды для бойцов терробороны. Фото: 103-я отдельная бригада территориальной обороны 1/2 _ 2

Напомним, 3 апреля Президент Украины Владимир Зеленский посетил раненых военных в Черниговской области, которые были на Донецком направлении и вручил им государственные награды.