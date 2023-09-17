Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Львів arrow Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові arrow

Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

17 вересня 2023 13:45
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові
Працівники ТЦК затягують призовника в автомобіль. Фото: Скриншот
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

В Україні продовжується мобілізація до лав Збройних сил України. Попри те, що загалом вона проходить згідно із затвердженим планом, продовжують траплятися інциденти некоректного і навіть жорсткого поводження працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Відео одного з таких інцидентів поширив Telegram-канал "Типовий Львів"

Читайте також:

Силове затримання призовника у Львові

У Львові у вечірній час доби бус із працівниками ТЦК та СП зупинився біля хлопця, який стояв на зупинці. 

Свідок зняв на камеру, як призовника силоміць намагалися запхати в автомобіль. Тим не менш, йому вдалося втекти, коли військові відволіклися на вигуки свідка з вікна.

 

Аналогічне відео було знято в одному з містечок Львівської області. Судячи з кадрів, хлопця взяли військові на зупинці громадського транспорту. Вони почали запихувати його до бусика. Він виривався і гукав на допомогу.

Поки це відбувалося, співробітник військкомату на підвищених тонах спілкувався з іншими хлопцями, які стояли на зупинці.

Раніше ми повідомляли, студентський квиток у майбутньому не буде підставою для відстрочки від служби в ЗСУ. У законопроєкті, який зареєстрували у Верховній Раді, пропонується виключити чоловіків, які вступають до закладу освіти й здобувають непослідовну вищу освіту.

Нагадаємо, декотрі одесити, які раніше за висновком ВЛК не були придатні для мобілізації, після внесених до закону змін відтепер можуть отримати повістку. В Міністерстві оборони України затвердили новий перелік хвороб, з якими громадян визнають придатними до військової служби. Детальніше про це читайте у нашому матеріалі.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

"Наша справа": гроші на дощові каналізації виділяють, а Київ продовжує затоплювати

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

02:17 Нове обмеження для водіїв: коли ввійде в дію та хто під нього підпадає

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз