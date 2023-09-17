Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Працівники ТЦК затягують призовника в автомобіль. Фото: Скриншот

В Україні продовжується мобілізація до лав Збройних сил України. Попри те, що загалом вона проходить згідно із затвердженим планом, продовжують траплятися інциденти некоректного і навіть жорсткого поводження працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Відео одного з таких інцидентів поширив Telegram-канал "Типовий Львів".

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Силове затримання призовника у Львові

У Львові у вечірній час доби бус із працівниками ТЦК та СП зупинився біля хлопця, який стояв на зупинці.

Свідок зняв на камеру, як призовника силоміць намагалися запхати в автомобіль. Тим не менш, йому вдалося втекти, коли військові відволіклися на вигуки свідка з вікна.

Аналогічне відео було знято в одному з містечок Львівської області. Судячи з кадрів, хлопця взяли військові на зупинці громадського транспорту. Вони почали запихувати його до бусика. Він виривався і гукав на допомогу.

Поки це відбувалося, співробітник військкомату на підвищених тонах спілкувався з іншими хлопцями, які стояли на зупинці.

Раніше ми повідомляли, студентський квиток у майбутньому не буде підставою для відстрочки від служби в ЗСУ. У законопроєкті, який зареєстрували у Верховній Раді, пропонується виключити чоловіків, які вступають до закладу освіти й здобувають непослідовну вищу освіту.

Нагадаємо, декотрі одесити, які раніше за висновком ВЛК не були придатні для мобілізації, після внесених до закону змін відтепер можуть отримати повістку. В Міністерстві оборони України затвердили новий перелік хвороб, з якими громадян визнають придатними до військової служби. Детальніше про це читайте у нашому матеріалі.