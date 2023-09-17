Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове
В Украине продолжается мобилизация в ряды Вооруженных сил Украины. Несмотря на то, что в целом она проходит согласно утвержденному плану, продолжают случаться инциденты некорректного и даже жесткого поведения работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки.
Видео одного из таких инцидентов распространил Telegram-канал "Типовий Львів".
Силовое задержание призывника во Львове
Во Львове в вечернее время суток бус с работниками ТЦК и СП остановился возле стоящего на остановке парня.
Свидетель снял на камеру, как призывника силой пытались запихнуть в автомобиль. Тем не менее, ему удалось скрыться, когда военные отвлеклись на возгласы свидетеля из окна.
Аналогичное видео было снято в одном из городков Львовской области. Судя по кадрам, молодого человека взяли военные на остановке общественного транспорта. Они начали запихивать его в бус. Он вырывался и звал на помощь.
Пока это происходило, сотрудник военкомата на повышенных тонах общался с другими стоящими на остановке ребятами.
Ранее мы сообщали, что студенческий билет в будущем не будет основанием для отсрочки от службы в ВСУ. В законопроекте, который зарегистрировали в Верховной Раде, предлагается исключить мужчин, которые поступают в учебное заведение и получают непоследовательное высшее образование.
Напомним, некоторые одесситы, ранее по заключению ВЛК не пригодные для мобилизации, после внесенных в закон изменений теперь могут получить повестку. В Министерстве обороны Украины утвердили новый список болезней, с которыми граждан признают пригодными к военной службе. Подробнее об этом читайте в нашем материале.