Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

Сотрудники ТЦК затягивают призывника в автомобиль. Фото: Скриншот

В Украине продолжается мобилизация в ряды Вооруженных сил Украины. Несмотря на то, что в целом она проходит согласно утвержденному плану, продолжают случаться инциденты некорректного и даже жесткого поведения работников территориальных центров комплектования и социальной поддержки.

Видео одного из таких инцидентов распространил Telegram-канал "Типовий Львів".

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Во Львове в вечернее время суток бус с работниками ТЦК и СП остановился возле стоящего на остановке парня.

Свидетель снял на камеру, как призывника силой пытались запихнуть в автомобиль. Тем не менее, ему удалось скрыться, когда военные отвлеклись на возгласы свидетеля из окна.

Аналогичное видео было снято в одном из городков Львовской области. Судя по кадрам, молодого человека взяли военные на остановке общественного транспорта. Они начали запихивать его в бус. Он вырывался и звал на помощь.

Пока это происходило, сотрудник военкомата на повышенных тонах общался с другими стоящими на остановке ребятами.

Ранее мы сообщали, что студенческий билет в будущем не будет основанием для отсрочки от службы в ВСУ. В законопроекте, который зарегистрировали в Верховной Раде, предлагается исключить мужчин, которые поступают в учебное заведение и получают непоследовательное высшее образование.

Напомним, некоторые одесситы, ранее по заключению ВЛК не пригодные для мобилизации, после внесенных в закон изменений теперь могут получить повестку. В Министерстве обороны Украины утвердили новый список болезней, с которыми граждан признают пригодными к военной службе. Подробнее об этом читайте в нашем материале.