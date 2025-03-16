У Волинській області на кордоні з Польщею земельну ділянку було передано у комунальну власність — що вирішив суд

Суддя оголошує рішення. Фото ілюстративне: istockphoto.com

У Волинській області на кордоні з Польщею земельну ділянку було передано у комунальну власність. Вона належала до земель оборони.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Рішення суду

У матеріалах суду вказано, що спірна ділянка площею 3,31 га розташована у Володимирському районі Волинської області, між державним кордоном, що проходить по річці Західний Буг, та лінією прикордонних інженерних споруд. Її було зареєстровано в Державному земельному кадастрі ще у 2013 році як сільськогосподарську.

У 2018 році Головне управління Держгеокадастру у Волинській області передало цю територію, разом із ще 1475 га земель, Литовезькій сільській раді. Через рік держреєстратор Білинець Х.О. зареєструвала право комунальної власності на згадану ділянку в Держреєстрі речових прав на нерухоме майно.

Однак у 2024 році Волинська обласна військова адміністрація повідомила спеціалізовану прокуратуру у сфері оборони Західного регіону, що не була поінформована про передачу цих земель. Після цього прокуратура звернулася до суду, вимагаючи скасування реєстрації, оскільки земля незаконно вибула з державної власності.

Рішення суду

Суд постановив, що землі оборони можуть перебувати виключно у державній власності, а території в межах прикордонної смуги не підлягають передачі у комунальну чи приватну власність. У зв’язку з цим державну реєстрацію було анульовано.

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