В Волынской области на границе с Польшей земельный участок был передан в коммунальную собственность — что решил суд

Судья оглашает решение. Фото иллюстративное: istockphoto.com

В Волынской области на границе с Польшей земельный участок был передан в коммунальную собственность. Он принадлежал к землям обороны.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Решение суда

В материалах суда указано, что спорный участок площадью 3,31 га расположен во Владимирском районе Волынской области, между государственной границей, проходящей по реке Западный Буг, и линией пограничных инженерных сооружений. Он был зарегистрирован в Государственном земельном кадастре еще в 2013 году как сельскохозяйственный.

В 2018 году Главное управление Госгеокадастра в Волынской области передало эту территорию, вместе с еще 1475 га земель, Литовезькому сельскому совету. Через год госрегистратор Билинец Х.А. зарегистрировала право коммунальной собственности на упомянутый участок в Госреестре прав на недвижимое имущество.

Однако в 2024 году Волынская областная военная администрация сообщила специализированную прокуратуру в сфере обороны Западного региона, что не была проинформирована о передаче этих земель. После этого прокуратура обратилась в суд, требуя отмены регистрации, поскольку земля незаконно выбыла из государственной собственности.

Решение суда

Суд постановил, что земли обороны могут находиться исключительно в государственной собственности, а территории в пределах пограничной полосы не подлежат передаче в коммунальную или частную собственность. В связи с этим государственная регистрация была аннулирована.

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