Біля кордону з Польщею перекрили рух трасою Львів — Краковець. Причина — дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої є постраждалі.

Про це інформує Патрульна поліція Львівської області у неділю, 11 січня, в Telegram.

Траса, яку перекрили через ДТП. Фото: Патрульна поліція Львівської області/Telegram

Поблизу кордону з Польщею перекрили рух — що відомо

У Львівській області на 67 км + 700 м автодороги М-10 Львів — Краковець, поблизу населеного пункту Краковець, відбулась дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.

На місці працюють спеціальні служби.

Дорога перекрита. Наразі патрульні забезпечують обʼїзд автозаправною станцією.

У поліції закликали водіїв врахувати цю інформацію під час планування поїздки.

