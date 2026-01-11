Відео
Головна Львів Біля кордону з Польщею перекрили рух трасою — що відомо

Біля кордону з Польщею перекрили рух трасою — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 11 січня 2026 17:52
Біля кордону з Польщею перекрили рух трасою Львів – Краковець
Траса поблизу кордону з Польщею, яку перекрили через ДТП. Фото: Патрульна поліція Львівської області/Telegram

Біля кордону з Польщею перекрили рух трасою Львів — Краковець. Причина — дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої є постраждалі.

Про це інформує Патрульна поліція Львівської області у неділю, 11 січня, в Telegram.

Читайте також:
Біля кордону з Польщею перекрили трасу
Траса, яку перекрили через ДТП. Фото: Патрульна поліція Львівської області/Telegram

Поблизу кордону з Польщею перекрили рух — що відомо

У Львівській області на 67 км + 700 м автодороги М-10 Львів — Краковець, поблизу населеного пункту Краковець, відбулась дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.

На місці працюють спеціальні служби.

Дорога перекрита. Наразі патрульні забезпечують обʼїзд автозаправною станцією.

У поліції закликали водіїв врахувати цю інформацію під час планування поїздки.

Раніше ми інформували, чи є сьогодні черги на кордоні з Польщею.

Також ми повідомляли, що на Буковині чоловік травмував прикордонника під час спроби незаконно виїхати з України.

Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
