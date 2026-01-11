Біля кордону з Польщею перекрили рух трасою — що відомо
Біля кордону з Польщею перекрили рух трасою Львів — Краковець. Причина — дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої є постраждалі.
Про це інформує Патрульна поліція Львівської області у неділю, 11 січня, в Telegram.
Поблизу кордону з Польщею перекрили рух — що відомо
У Львівській області на 67 км + 700 м автодороги М-10 Львів — Краковець, поблизу населеного пункту Краковець, відбулась дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.
На місці працюють спеціальні служби.
Дорога перекрита. Наразі патрульні забезпечують обʼїзд автозаправною станцією.
У поліції закликали водіїв врахувати цю інформацію під час планування поїздки.
