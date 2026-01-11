Видео
Главная Львов Возле границы с Польшей перекрыли движение по трассе — детали

Возле границы с Польшей перекрыли движение по трассе — детали

Дата публикации 11 января 2026 17:52
Возле границы с Польшей перекрыли движение по трассе Львов — Краковец
Трасса вблизи границы с Польшей, которую перекрыли из-за ДТП. Фото: Патрульная полиция Львовской области/Telegram

Возле границы с Польшей перекрыли движение по трассе Львов — Краковец. Причина — дорожно-транспортное происшествие, в результате которого есть пострадавшие.

Об этом информирует Патрульная полиция Львовской области в воскресенье, 11 января, в Telegram.

Читайте также:
Біля кордону з Польщею перекрили трасу
Трасса, которую перекрыли из-за ДТП. Фото: Патрульная полиция Львовской области/Telegram

Вблизи границы с Польшей перекрыли движение — что известно

Во Львовской области на 67 км + 700 м автодороги М-10 Львов — Краковец, вблизи населенного пункта Краковец, произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.

На месте работают специальные службы.

Дорога перекрыта. Сейчас патрульные обеспечивают объезд автозаправочной станцией.

В полиции призвали водителей учесть эту информацию при планировании поездки.

Ранее мы информировали, есть ли сегодня очереди на границе с Польшей.

Также мы сообщали, что на Буковине мужчина травмировал пограничника при попытке незаконно выехать из Украины.

ДТП Польша граница авария Львовская область водители
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
