Возле границы с Польшей перекрыли движение по трассе — детали
Возле границы с Польшей перекрыли движение по трассе Львов — Краковец. Причина — дорожно-транспортное происшествие, в результате которого есть пострадавшие.
Об этом информирует Патрульная полиция Львовской области в воскресенье, 11 января, в Telegram.
Вблизи границы с Польшей перекрыли движение — что известно
Во Львовской области на 67 км + 700 м автодороги М-10 Львов — Краковец, вблизи населенного пункта Краковец, произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими.
На месте работают специальные службы.
Дорога перекрыта. Сейчас патрульные обеспечивают объезд автозаправочной станцией.
В полиции призвали водителей учесть эту информацию при планировании поездки.
