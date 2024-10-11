ДТП біля Львова 11 жовтня — є загиблі та поранені

Наслідки ДТП на об'їзній Львова. Фото: поліції

На автодорозі Київ — Чоп поблизу села Чишки Львівської області зранку 11 жовтня сталася масова дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії двоє людей загинули, ще 27 постраждали.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram.

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Оновлено 08:30. Козицький повідомив, що кількість загиблих внаслідок ДТП зросла до трьох. Патрульні організували реверсний рух на цій ділянці дороги.

Скриншот допису Козицького

"Сьогодні, 11 жовтня, близько 06:30, на обʼїзній Львова, в районі села Чишки, на автодорозі М-06 Київ — Чоп сталася масова ДТП з потерпілими", — йдеться у повідомленні.

Наслідки ДТП біля Львова. Фото: поліції

За словами Козицького, аварія сталася за участю автобуса міжнародних перевезень "Варшава — Одеса", вантажного автомобіля "Нова Пошта" та кількох легкових транспортних засобів.

Наслідки ДТП біля Львова. Фото: поліції

Станом на 08:00 відомо про двох загиблих та 27 травмованих (травми різного ступеня важкості).

"Рух перекритий повністю. Транспортні засоби скеровують через Винники", — повідомив очільник ОВА.

Скриншот допису Максима Козицького

Нагадаємо, 10 жовтня у Польщі поблизу пункту пропуску "Медика" сталася смертельна ДТП. Мікроавтобус, що рухався в напрямку України, врізався в припарковану вантажівку, що призвело до загибелі двох українців.

Також ми повідомляли, що 7 жовтня на Закарпатті в ДТП загинув народний артист України Богдан Сташків. Йому було 67 років.