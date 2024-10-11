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Біля Львова трапилася масова ДТП — є багато постраждалих та загиблі

11 жовтня 2024 08:22
оновлено: 08:34
Карина Приходько - Редактор
ДТП біля Львова 11 жовтня — є загиблі та поранені
Наслідки ДТП на об'їзній Львова. Фото: поліції
Карина Приходько - Редактор

На автодорозі Київ — Чоп поблизу села Чишки Львівської області зранку 11 жовтня сталася масова дорожньо-транспортна пригода. Внаслідок аварії двоє людей загинули, ще 27 постраждали.

Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький у Telegram. 

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Оновлено 08:30. Козицький повідомив, що кількість загиблих внаслідок ДТП зросла до трьох. Патрульні організували реверсний рух на цій ділянці дороги.

наслідки ДТП біля Львова 11 жовтня
Скриншот допису Козицького

"Сьогодні, 11 жовтня, близько 06:30, на обʼїзній Львова, в районі села Чишки, на автодорозі М-06 Київ — Чоп сталася масова ДТП з потерпілими", — йдеться у повідомленні. 

ДТП біля Львова 11 жовтня
Наслідки ДТП біля Львова. Фото: поліції

За словами Козицького, аварія сталася за участю автобуса міжнародних перевезень "Варшава — Одеса", вантажного автомобіля "Нова Пошта" та кількох легкових транспортних засобів.  

масова ДТП біля Львовв 11 жовтня
Наслідки ДТП біля Львова. Фото: поліції

Станом на 08:00 відомо про двох загиблих та 27 травмованих (травми різного ступеня важкості). 

"Рух перекритий повністю. Транспортні засоби скеровують через Винники", — повідомив очільник ОВА.

ДТП біля Львова 11 жовтня
Скриншот допису Максима Козицького

Нагадаємо, 10 жовтня у Польщі поблизу пункту пропуску "Медика" сталася смертельна ДТП. Мікроавтобус, що рухався в напрямку України, врізався в припарковану вантажівку, що призвело до загибелі двох українців. 

Також ми повідомляли, що 7 жовтня на Закарпатті в ДТП загинув народний артист України Богдан Сташків. Йому було 67 років.

ДТП Львів поліція автобуси водії жертви

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