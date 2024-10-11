ДТП возле Львова 11 октября — есть погибшие и раненые

Возле Львова произошло массовое ДТП — есть много пострадавших и погибшие
На автодороге Киев — Чоп вблизи села Чишки Львовской области утром 11 октября произошло массовое дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии два человека погибли, еще 27 пострадали.
Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram.
Массовое ДТП во Львовской области 11 октября
Обновлено 08:30. Козицкий сообщил, что количество погибших в результате ДТП возросло до трех. Патрульные организовали реверсное движение на этом участке дороги.
"Сегодня, 11 октября, около 06:30 на объездной Львова, в районе села Чишки, на автодороге М-06 Киев — Чоп произошло массовое ДТП с пострадавшими", — говорится в сообщении.
По словам Козицкого, авария произошла с участием автобуса международных перевозок "Варшава — Одесса", грузового автомобиля "Новая Почта" и нескольких легковых транспортных средств.
По состоянию на 08:00 известно о двух погибших и 27 травмированных (травмы разной степени тяжести).
"Движение перекрыто полностью. Транспортные средства направляют через Винники", — сообщил глава ОВА.
Напомним, 10 октября в Польше вблизи пункта пропуска "Медика" произошло смертельное ДТП. Микроавтобус, двигавшийся в направлении Украины, врезался в припаркованный грузовик, что привело к гибели двух украинцев.
Также мы сообщали, что 7 октября в Закарпатье в ДТП погиб народный артист Украины Богдан Сташкив. Ему было 67 лет.
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