Чи готові українці відкривати бізнес ще до перемоги 2025 - думки львів'ян

Ярмарок у Львові. Фото: Львівська міська рада

Війна, економічна турбулентність, еміграція, зруйновані підприємства — попри всі виклики, українці продовжують мріяти про власну справу. Але чи ризикнули б вони відкрити бізнес саме зараз, а не чекати перемоги?

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, що б сьогодні обрали українці, маючи достатньо грошей і можливостей — запустили б власну справу негайно чи чекали б кращих часів.

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Більшість опитаних кажуть, що відкривали б бізнес уже зараз — попри всі ризики. Люди зізнаються: хоч складно, але життя не стоїть на паузі. Інші ж вважають, що краще трохи вичекати. Дехто сумнівається через бюрократію, податки та невизначеність. Проте об’єднує їх спільна думка — український бізнес має потенціал і заслуговує на підтримку.

"Не знаю… Певно, чекав би. Бо зараз, на жаль, дуже "душать" бізнес. Дехто просто не виживає", – каже чоловік.

"Я не з України, а з Польщі, тому не впевнена, як у вас усе влаштовано. Але я зараз не відкривала б бізнес тут. Страшно. А після перемоги — так", — каже пані з Польщі.

"Відкрила б зараз. Це залежить від того, яка сума. Але точно не чекала б. Жити треба зараз, тут і тепер", — наголошує жінка.

"Ризик завжди є, але й шанс є. Якщо вкластися з головою, можна отримати гарний результат", — додає дівчина.

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