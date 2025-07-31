Готовы ли украинцы открывать бизнес еще до победы 2025 - мнения львовян

Ярмарка во Львове. Фото: Львовский городской совет

Война, экономическая турбулентность, эмиграция, разрушенные предприятия — несмотря на все вызовы, украинцы продолжают мечтать о собственном деле. Но рискнули бы они открыть бизнес именно сейчас, а не ждать победы?

Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, что сегодня выбрали б украинцы, имея достаточно денег и возможностей — запустили б собственное дело немедленно или ждали лучших времен.

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Большинство опрошенных говорят, что открывали бы бизнес уже сейчас — несмотря на все риски. Люди признаются: хоть сложно, но жизнь не стоит на паузе. Другие же считают, что лучше немного выждать. Некоторые сомневаются из-за бюрократии, налогов и неопределенности. Однако объединяет их общее мнение — у украинского бизнеса есть потенциал, и он заслуживает поддержки.

"Не знаю... Наверное, ждал бы. Потому что сейчас, к сожалению, очень "душат" бизнес. Некоторые просто не выживают", — говорит мужчина.

"Я не из Украины, а из Польши, поэтому не уверена, как у вас все устроено. Но я бы сейчас не открывала бизнес здесь. Страшно. А после победы — да", — говорит женщина из Польши.

"Открыла бы сейчас. Это зависит от того, какая сумма. Но точно не ждала бы. Жить надо сейчас, здесь и сейчас", — отмечает женщина.

"Риск всегда есть, но и шанс есть. Если вложиться с головой, можно получить хороший результат", — добавляет девушка.

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