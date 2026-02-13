Львів готується до Дня святого Валентина — фоторепортаж

Бізнес прикрашає заклади до Дня святого Валентина у Львові. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Львівський бізнес активно готується до Дня святого Валентина, який відбудеться вже завтра, 14 лютого. Заклади прикрашають до свята.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

День святого Валентина у Львові

У місті бізнес прикрашає будівлі до Дня святого Валентина. Встановлено декілька фотозон та атрибутів із серцями.

Підготовка Львова до Дня святого Валентина.

День святого Валентина у Львові.

Бізнес готується до 14 лютого.

Атрибути у Львові до Дня святого Валентина.

Підготовка до Дня святого Валентина у Львові.

Прикраси у Львові до Дня святого Валентина.

Підготовка до 14 лютого.

