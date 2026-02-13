Львів готується до Дня святого Валентина — фоторепортаж

Бізнес у Львові активно готується до Дня Валентина — фото
Бізнес прикрашає заклади до Дня святого Валентина у Львові. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Львівський бізнес активно готується до Дня святого Валентина, який відбудеться вже завтра, 14 лютого. Заклади прикрашають до свята.
Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.
День святого Валентина у Львові
У місті бізнес прикрашає будівлі до Дня святого Валентина. Встановлено декілька фотозон та атрибутів із серцями.
