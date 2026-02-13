Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Львів Бізнес у Львові активно готується до Дня Валентина — фото

Бізнес у Львові активно готується до Дня Валентина — фото

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 08:28
Львів готується до Дня святого Валентина — фоторепортаж
Бізнес прикрашає заклади до Дня святого Валентина у Львові. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Львівський бізнес активно готується до Дня святого Валентина, який відбудеться вже завтра, 14 лютого. Заклади прикрашають до свята.

Про це повідомила кореспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

Реклама
Читайте також:

День святого Валентина у Львові

У місті бізнес прикрашає будівлі до Дня святого Валентина. Встановлено декілька фотозон та атрибутів із серцями.

День святого Валентина у Львові
Підготовка Львова до Дня святого Валентина. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Підготовка Львова до Дня святого Валентина
День святого Валентина у Львові. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
День Валентина у Львові
Бізнес готується до 14 лютого. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Бізнес у Львові готується до 14 лютого
Атрибути у Львові до Дня святого Валентина. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Підготовка Львова до 14 лютого
Підготовка до Дня святого Валентина у Львові. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
День святого Валентина у Львові
Прикраси у Львові до Дня святого Валентина. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Львів готується до 14 лютого
Підготовка до 14 лютого. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Нагадаємо, журналісти Новини.LIVE дізналися, за скільки можна купити букет на Одеському "Привозі".

Також ми показували, які букети можна придбати у Києві напередодні Дня святого Валентина.

свята Львів бізнес День Святого Валентина свято
Марта Байдака - Журналіст
Автор:
Марта Байдака
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації