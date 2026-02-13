Львов готовится к Дню святого Валентина — фоторепортаж

Бизнес во Львове активно готовится ко Дню Валентина — фото
Дата публикации 13 февраля 2026 08:28
Бизнес украшает заведения ко Дню святого Валентина во Львове. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Львовский бизнес активно готовится ко Дню святого Валентина, который состоится уже завтра, 14 февраля. Заведения украшают к празднику.
Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.
День святого Валентина во Львове
В городе бизнес украшает здания ко Дню святого Валентина. Установлено несколько фотозон и атрибутов с сердцами.
