Львов готовится к Дню святого Валентина — фоторепортаж

Бизнес украшает заведения ко Дню святого Валентина во Львове. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Львовский бизнес активно готовится ко Дню святого Валентина, который состоится уже завтра, 14 февраля. Заведения украшают к празднику.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

День святого Валентина во Львове

В городе бизнес украшает здания ко Дню святого Валентина. Установлено несколько фотозон и атрибутов с сердцами.

