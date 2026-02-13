Видео
Україна
Видео

Бизнес во Львове активно готовится ко Дню Валентина — фото

Бизнес во Львове активно готовится ко Дню Валентина — фото

Дата публикации 13 февраля 2026 08:28
Львов готовится к Дню святого Валентина — фоторепортаж
Бизнес украшает заведения ко Дню святого Валентина во Львове. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Львовский бизнес активно готовится ко Дню святого Валентина, который состоится уже завтра, 14 февраля. Заведения украшают к празднику.

Об этом сообщила корреспондентка Новини.LIVE Марта Байдака.

День святого Валентина во Львове

В городе бизнес украшает здания ко Дню святого Валентина. Установлено несколько фотозон и атрибутов с сердцами.

День святого Валентина у Львові
Подготовка Львова ко Дню святого Валентина. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Підготовка Львова до Дня святого Валентина
День святого Валентина во Львове. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
День Валентина у Львові
Бизнес готовится к 14 февраля. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Бізнес у Львові готується до 14 лютого
Атрибуты во Львове ко Дню святого Валентина. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Підготовка Львова до 14 лютого
Подготовка ко Дню святого Валентина во Львове. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
День святого Валентина у Львові
Украшения во Львове ко Дню святого Валентина. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака
Львів готується до 14 лютого
Подготовка к 14 февраля. Фото: Новини.LIVE/Марта Байдака

Напомним, журналисты Новини.LIVE узнали, за сколько можно купить букет на Одесском "Привозе".

Также мы показывали, какие букеты можно приобрести в Киеве накануне Дня святого Валентина.

праздники Львов бизнес День Святого Валентина праздник
Марта Байдака - Журналист
Автор:
Марта Байдака
