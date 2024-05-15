Блекаути влітку та тарифи на електроенергію: чи готові до цього львів'яни — опитування

Площа перед театром Опери та балету У Львові сьогодні, 15 травня. Фото: Новини.LIVE

У Львові вчора, 14 травня, запровадили графіки аварійних відключень. Через це понад 20 людей застрягли у ліфтах, а центр міста залишився без світла. Та вже сьогодні, 15 травня, у Львові та області скасували аварійні відключення світла.

Про це повідомили у Львівобленерго.

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Блекаути та зростання тарифів на світло

Через масовані ракетні атаки ворогом на енергосистему в Україні фіксується дефіцит потужності електроенергії. Тому закликають українців до ощадливості, особливо в ранкові та вечірні години пікових навантажень. Промисловість, своєю чергою, просять максимально залучати імпорт електроенергії та використовувати, за наявності, альтернативні джерела живлення.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, чи готові вони до літніх блекаутів та до ймовірних підвищень тарифів на електроенергію.

Більшість опитаних кажуть, що готові як до блекаутів, так і до зростання цін на електроенергію. Опитані зазначають, на такі рішення влади вплинути не можуть, тому готові платити більше.

"До блекаутів готова і до збільшення тарифів також. Ми не можемо вплинути на це й через те, що ми не плануємо виїжджати з України, то будемо платити", — ділиться думками львів'янка.

Нагадаємо, ми раніше писали, хто найбільше постраждає, якщо влітку почнуться блекаути.

Ми також писали, що в Україні спостерігається певний дефіцит електроенергії, тому Україна залучає електроенергію з трьох країн Європи.