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Блекаути та зростання цін на електроенергію — що про це думають у Львові

15 травня 2024 22:07
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Марта Байдака
Журналіст
Блекаути влітку та тарифи на електроенергію: чи готові до цього львів'яни — опитування
Площа перед театром Опери та балету У Львові сьогодні, 15 травня. Фото: Новини.LIVE
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

У Львові вчора, 14 травня, запровадили графіки аварійних відключень. Через це понад 20 людей застрягли у ліфтах, а центр міста залишився без світла. Та вже сьогодні, 15 травня, у Львові та області скасували аварійні відключення світла.

Про це повідомили у Львівобленерго.

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Через масовані ракетні атаки ворогом на енергосистему в Україні фіксується дефіцит потужності електроенергії. Тому закликають українців до ощадливості, особливо в ранкові та вечірні години пікових навантажень. Промисловість, своєю чергою, просять максимально залучати імпорт електроенергії та використовувати, за наявності, альтернативні джерела живлення. 

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, чи готові вони до літніх блекаутів та до ймовірних підвищень тарифів на електроенергію.

Більшість опитаних кажуть, що готові як до блекаутів, так і до зростання цін на електроенергію. Опитані зазначають,  на такі рішення влади вплинути не можуть, тому готові платити більше.

"До блекаутів готова і до збільшення тарифів також. Ми не можемо вплинути на це й через те, що ми не плануємо виїжджати з України, то будемо платити", — ділиться думками львів'янка.

Нагадаємо, ми раніше писали, хто найбільше постраждає, якщо влітку почнуться блекаути.

Ми також писали, що в Україні спостерігається певний дефіцит електроенергії, тому  Україна залучає електроенергію з трьох країн Європи.

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Львів
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