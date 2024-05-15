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Блэкауты и рост цен на электроэнергию — что об этом думают во Львове

15 мая 2024 22:07
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Марта Байдака
Журналист
Блекауты летом и тарифы на электроэнергию: готовы ли к этому львовяне — опрос
Площадь перед театром Оперы и балета во Львове сегодня, 15 мая. Фото: Новини.LIVE
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

Во Львове вчера, 14 мая, ввели графики аварийных отключений. Поэтому более 20 человек застряли в лифтах, а центр города остался без света. Но уже сегодня, 15 мая, во Львове и области отменили аварийные отключения света. 

Об этом сообщили во Львовоблэнерго.

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Из-за массированных ракетных атак врагом на энергосистему в Украине фиксируется дефицит мощности электроэнергии. Поэтому украинцев призывают к бережливости, особенно в утренние и вечерние часы пиковых нагрузок. Промышленность, в свою очередь, просят максимально привлекать импорт электроэнергии и использовать, при наличии, альтернативные источники питания.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, готовы ли они к блэкаутам летом и к возможным повышениям тарифов на электроэнергию.

Большинство опрошенных говорят, что готовы как и к блэкаутам, так и к росту цен не электроэнергию. Опрошенные отмечают, что на такие решения власти повлиять не могут, поэтому готовы платить больше.

"К блэкаутам готова и к увеличению тарифов тоже. Мы не можем повлиять на это, и из-за того, что мы не планируем выезжать из Украины, будем платить", — делится мнением львовянка.

Напомним, мы раньше писали, кто больше всего пострадает, если летом начнутся блэкауты.

Мы также писали, что в Украине наблюдается определенный дефицит электроэнергии, поэтому Украина привлекает электроэнергию из трех стран Европы.

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