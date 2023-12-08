Блокада на польському кордоні — в ДПСУ назвали кількість вантажівок у черзі

Черга вантажівок на польському кордоні. Фото: REUTERS/Kuba Stezycki

Польські перевізники продовжують блокаду чотирьох пунктів пропуску на кордоні з Україною. У чергах стоять понад три тисячі вантажівок.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону.

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Демченко розповів, що станом на зараз у чергах на території Польщі стоять близько 3 330 вантажівок, найбільше на пункті пропуску "Шегині" — 1 200 транспортних засобів. Водночас найбільш ускладнений рух на пунктах пропуску "Ягодин" та "Рава-Руська".

"Якщо говорити про певні категорії вантажів, то вони рухаються. Це і гуманітарні вантажі, інші важливі вантажі, яких потребує Україна. Але сказати, що всі вони мають можливість безперешкодно перетнути кордон — я не можу", — каже речник ДПСУ.

Окрім того, він розповів, що на пункті пропуску "Угринів" все працює у штатному режимі. Через це КПП за минулу добу проїхали приблизно 100 пустих вантажівок та чекають в черзі ще 270.

Нагадаємо, що блокада українського кордону польськими перевізниками може призвести до зникнення деяких продовольчих товарів у магазинах. Водночас найбільше шкоди вона принесла українським експортера.

Окрім того, через масштабну блокаду українсько-польського кордону експорт держави знизився на 40%. Відповідно державний бюджет України втратив на понад дев'ять мільярдів митних платежів.