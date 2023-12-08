Блокада на польской границе — в ГПСУ назвали количество грузовиков в очереди

Очередь грузовиков на польской границе. Фото: REUTERS/Kuba Stezycki

Польские перевозчики продолжают блокаду четырех пунктов пропуска на границе с Украиной. В очередях стоят более трех тысяч грузовиков.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Читайте также:

Какая ситуация на украинско-польской границе по состоянию на 8 декабря

Демченко рассказал, что по состоянию на сегодня в очередях на территории Польши стоят около 3 330 грузовиков, больше всего на пункте пропуска "Шегини" — 1 200 транспортных средств. В то же время наиболее затруднено движение на пунктах пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская".

"Если говорить об определенных категориях грузов, то они двигаются. Это и гуманитарные грузы, другие важные грузы, в которых нуждается Украина. Но сказать, что все они имеют возможность беспрепятственно пересечь границу я не могу", — говорит спикер ГПСУ.

Кроме того, он рассказал, что на пункте пропуска "Угринов" все работает в штатном режиме. Поэтому КПП за прошедшие сутки проехали примерно 100 пустых грузовиков и ждут в очереди еще 270.

Напомним, что блокада украинской границы польскими перевозчиками может привести к исчезновению некоторых продовольственных товаров в магазинах. В то же время больше всего вреда она принесла украинским экспортерам.

Кроме того, из-за масштабной блокады украинско-польской границы экспорт государства снизился на 40%. Соответственно, государственный бюджет Украины потерял более девяти миллиардов таможенных платежей.