Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Львов arrow Блокада на польской границе — в ГПСУ назвали количество грузовиков в очереди arrow

Блокада на польской границе — в ГПСУ назвали количество грузовиков в очереди

8 декабря 2023 10:14
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Блокада на польской границе — в ГПСУ назвали количество грузовиков в очереди
Очередь грузовиков на польской границе. Фото: REUTERS/Kuba Stezycki
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Польские перевозчики продолжают блокаду четырех пунктов пропуска на границе с Украиной. В очередях стоят более трех тысяч грузовиков.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Читайте также:

Какая ситуация на украинско-польской границе по состоянию на 8 декабря

Демченко рассказал, что по состоянию на сегодня в очередях на территории Польши стоят около 3 330 грузовиков, больше всего на пункте пропуска "Шегини" — 1 200 транспортных средств. В то же время наиболее затруднено движение на пунктах пропуска "Ягодин" и "Рава-Русская".

"Если говорить об определенных категориях грузов, то они двигаются. Это и гуманитарные грузы, другие важные грузы, в которых нуждается Украина. Но сказать, что все они имеют возможность беспрепятственно пересечь границу я не могу", — говорит спикер ГПСУ.

Кроме того, он рассказал, что на пункте пропуска "Угринов" все работает в штатном режиме. Поэтому КПП за прошедшие сутки проехали примерно 100 пустых грузовиков и ждут в очереди еще 270.

Напомним, что блокада украинской границы польскими перевозчиками может привести к исчезновению некоторых продовольственных товаров в магазинах. В то же время больше всего вреда она принесла украинским экспортерам.

Кроме того, из-за масштабной блокады украинско-польской границы экспорт государства снизился на 40%. Соответственно, государственный бюджет Украины потерял более девяти миллиардов таможенных платежей.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

17:49 В ТЦК придумали способ, как мобилизовать всех мужчин

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

13:47 Экс-командир Азову ответил на требование Безуглой об отставке Залужного

13:23 В Украине уже действуют новые правила выдачи повесток — что изменилось

06:15 Мобилизация продолжается — с какими болезнями суставов и позвоночника не могут призвать на службу

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой - 80x80

Токсичен для друзей, не нужен для страны: что чувствует военный ВСУ, который вернулся домой

05:58 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 декабря: полный список

19:44 Что делать, если вам выписывают повестку прямо в маршрутке — советы украинцам

Новость с видео

04:12 "Азов" ищет специалистов с оплатой до 125 000 грн - какие вакансии предлагают

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

Актуальное по теме