Блокада перевізників та розсипання українського зерна — що про це кажуть львів'яни

Розсипане зерно на кордоні. Фото: скриншот з відео

На пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ" польські перевізники під час мітингу розсипали українське зерно з вантажівок. Відповідне відео опублікували у соцмережах у неділю, 11 лютого. Міський голова Львова Андрій Садовий такі дії протестувальників назвав "ницістю і ганьбою".

Новини.LIVE запитало у львів'ян їхню думку щодо ситуації з черговою блокадою польського кордону та вчинків польських протестувальників.

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Більшість опитаних кажуть, що шоковані та обурені ситуацією, яка склалася. Вони здивовані, що поляки, які так підтримували українців на початку повномасштабного вторгнення, тепер блокують українців. Люди вважають, що ситуація з поляками спровокована Росією.

"Будь-яке знищення їжі — це погано"

"Будь-яке непорозуміння — це дуже погано. Найбільша проблема сьогоднішнього світу, коли люди не хочуть чути одне одного, не хочуть розуміти. Треба більше спілкуватися. Будь-яке знищення будь-якої їжі, особливо такої важливої, як зерно, це дуже погано", — каже львів'янин.

"Там замішана Росія"

"Погано ставлюся. В Польщі нас мають підтримувати. Мені здається, там Росія замішана, просто так там не може бути", — зазначає жінка.

"Вчинки поляків негуманні"

"Зважаючи на те, якими силами воно збирається і чого нам вартує цей врожай, і зважаючи на те, скільки полів у нас заміновано, то це все негуманно", — додає львів'янка.

"Вчинки поляків шокують"

"Це шокує, тому що поляки нам дуже допомагали на початку війни й зараз якийсь такий шок від того, що нас утискають з обох сторін. Тобто з тої сторони москалі на нас нападають, а з цієї сторони ніби мала б бути підтримка, але її, здається, в нас забрали", — обурюється жінка.

Нагадаємо, ми раніше писали, що, починаючи з 12 лютого, польські фермери планують розпочати блокування доріг до прикордонних пунктів "Устилуг" та "Угринів".

Також, ми писали, що внаслідок блокади польських перевізників утворилися черги з вантажівок на двох контрольно-пропускних пунктах.