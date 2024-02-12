Блокада перевізників та розсипання українського зерна — що про це кажуть львів'яни

Блокада польського кордону та атака на українське зерно — що про це думають львів'яни
На пункті пропуску "Ягодин — Дорогуськ" польські перевізники під час мітингу розсипали українське зерно з вантажівок. Відповідне відео опублікували у соцмережах у неділю, 11 лютого. Міський голова Львова Андрій Садовий такі дії протестувальників назвав "ницістю і ганьбою".
Новини.LIVE запитало у львів'ян їхню думку щодо ситуації з черговою блокадою польського кордону та вчинків польських протестувальників.
Більшість опитаних кажуть, що шоковані та обурені ситуацією, яка склалася. Вони здивовані, що поляки, які так підтримували українців на початку повномасштабного вторгнення, тепер блокують українців. Люди вважають, що ситуація з поляками спровокована Росією.
"Будь-яке знищення їжі — це погано"
"Будь-яке непорозуміння — це дуже погано. Найбільша проблема сьогоднішнього світу, коли люди не хочуть чути одне одного, не хочуть розуміти. Треба більше спілкуватися. Будь-яке знищення будь-якої їжі, особливо такої важливої, як зерно, це дуже погано", — каже львів'янин.
"Там замішана Росія"
"Погано ставлюся. В Польщі нас мають підтримувати. Мені здається, там Росія замішана, просто так там не може бути", — зазначає жінка.
"Вчинки поляків негуманні"
"Зважаючи на те, якими силами воно збирається і чого нам вартує цей врожай, і зважаючи на те, скільки полів у нас заміновано, то це все негуманно", — додає львів'янка.
"Вчинки поляків шокують"
"Це шокує, тому що поляки нам дуже допомагали на початку війни й зараз якийсь такий шок від того, що нас утискають з обох сторін. Тобто з тої сторони москалі на нас нападають, а з цієї сторони ніби мала б бути підтримка, але її, здається, в нас забрали", — обурюється жінка.
Нагадаємо, ми раніше писали, що, починаючи з 12 лютого, польські фермери планують розпочати блокування доріг до прикордонних пунктів "Устилуг" та "Угринів".
Також, ми писали, що внаслідок блокади польських перевізників утворилися черги з вантажівок на двох контрольно-пропускних пунктах.
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