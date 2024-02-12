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Блокада польской границы и атака на украинское зерно — что об этом думают львовяне

12 февраля 2024 19:57
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Марта Байдака
Журналист
Блокада перевозчиков и рассыпание украинского зерна — что об этом говорят львовяне
Рассыпанное зерно на границе. Фото: скриншот из видео
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналист

На пункте пропуска "Ягодин  — Дорогуск" польские перевозчики во время митинга рассыпали украинское зерно из грузовиков. Соответствующее видео было опубликовано в соцсетях в воскресенье, 11 февраля. Городской голова Львова Андрей Садовый такие действия протестующих назвал "низостью и позором".

Новини.LIVE спросили у львовян их мнение относительно ситуации с очередной блокадой польской границы и поступков польских протестующих.

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Большинство опрошенных говорят, что шокированы и возмущены сложившейся ситуацией. Они удивлены, что поляки, так поддерживавшие украинцев в начале полномасштабного вторжения, теперь блокируют украинцев. Люди считают, что ситуация с поляками спровоцирована Россией.

"Любое уничтожение пищи — это плохо"

"Любое недоразумение — это очень плохо. Самая большая проблема сегодняшнего мира, когда люди не хотят слышать друг друга, не хотят понимать. Надо больше общаться. Любое уничтожение любой пищи, особенно столь важной, как зерно, это очень плохо",  — говорит львовянин.

"Там замешана Россия"

"Плохо отношусь. В Польше нас должны поддерживать. Мне кажется, там Россия замешана, просто так там не может быть", — отмечает женщина.

"Поступки поляков негуманны"

"Учитывая то, какими силами оно собирается и чего нам стоит этот урожай, и учитывая, сколько полей у нас заминировано, то это все негуманно", — добавляет львовянка.

"Поступки поляков шокируют"

"Это шокирует, потому что поляки нам очень помогали в начале войны и сейчас какой-то такой шок от того, что нас притесняют с обеих сторон. То есть, с той стороны москали на нас нападают, а с этой стороны будто должна быть поддержка, но ее у нас забрали",  — возмущается женщина.

Напомним, мы ранее писали, что начиная с 12 февраля польские фермеры планируют начать блокировку дорог  в пограничные пункты "Устилуг" и "Угринов".

Также мы писали, что в результате блокады польских перевозчиков образовались очереди из грузовиков на двух контрольно-пропускных пунктах.

Польша
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