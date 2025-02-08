На Львівщині ухилянт отримав три роки тюрми за відмову мобілізуватись

Судове засідання. Ілюстративне фото: pexels.com

У Львові в Городоцькому райсуді винесли рішення щодо військовозобов'язаного, який відмовився долучатись до лав ЗСУ. Він не захотів отримати повістку про мобілізацію.

Про це повідомляється на Єдиному державному порталі судових рішень.

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Деталі справи

На суді з'ясувалось, що 43-річний громадянин свідомо не став брати повістку. Він пояснив свої дії побоюваннями, пов'язаними з можливістю вчинення насильства проти інших людей.

Він також наголосив на тому, що Україна є членом Організації Об'єднаних Націй і вважає, що саме ця організація повинна брати участь у врегулюванні конфлікту. Також обвинувачений наголошував на тому, що раніше проходив військову службу та стверджував, що у нього залишились психологічні травми.

Що вирішив суд

Львівський районний суд визнав його винним в ухиленні від військової служби та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки. Вирок може бути оскаржений.

Нагадаємо, на Львівщині чоловік подав до суду на ТЦК, бо його мобілізували попри наявність бронювання.

А у Житомирській області чоловік відмовився від повістки, "бо працює", за що отримав судовий вирок.