На Львівщині ухилянт отримав три роки тюрми за відмову мобілізуватись

Боявся вбивати окупантів — як суд на Львівщині покарав ухилянта
У Львові в Городоцькому райсуді винесли рішення щодо військовозобов'язаного, який відмовився долучатись до лав ЗСУ. Він не захотів отримати повістку про мобілізацію.
Про це повідомляється на Єдиному державному порталі судових рішень.
Деталі справи
На суді з'ясувалось, що 43-річний громадянин свідомо не став брати повістку. Він пояснив свої дії побоюваннями, пов'язаними з можливістю вчинення насильства проти інших людей.
Він також наголосив на тому, що Україна є членом Організації Об'єднаних Націй і вважає, що саме ця організація повинна брати участь у врегулюванні конфлікту. Також обвинувачений наголошував на тому, що раніше проходив військову службу та стверджував, що у нього залишились психологічні травми.
Що вирішив суд
Львівський районний суд визнав його винним в ухиленні від військової служби та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на три роки. Вирок може бути оскаржений.
Нагадаємо, на Львівщині чоловік подав до суду на ТЦК, бо його мобілізували попри наявність бронювання.
А у Житомирській області чоловік відмовився від повістки, "бо працює", за що отримав судовий вирок.
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