На Львовщине уклонист получил три года тюрьмы за отказ мобилизоваться

Судебное заседание. Иллюстративное фото: pexels.com

Во Львове в Городокском райсуде вынесли решение в отношении военнообязанного, который отказался приобщаться в ряды ВСУ. Он не захотел получить повестку о мобилизации.

Об этом сообщается на Едином государственном портале судебных решений.

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Детали дела

На суде выяснилось, что 43-летний гражданин сознательно не стал брать повестку. Он объяснил свои действия опасениями, связанными с возможностью совершения насилия против других людей.

Он также отметил, что Украина является членом Организации Объединенных Наций и считает, что именно эта организация должна участвовать в урегулировании конфликта. Также обвиняемый отмечал, что ранее проходил военную службу и утверждал, что у него остались психологические травмы.

Что решил суд

Львовский районный суд признал его виновным в уклонении от военной службы и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на три года. Приговор может быть обжалован.

Напомним, на Львовщине мужчина подал в суд на ТЦК, потому что его мобилизовали несмотря на наличие бронирования.

А в Житомирской области мужчина отказался от повестки, "потому что работает", за что получил судебный приговор.