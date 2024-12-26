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Боєць Інтернаціонального легіону відкрив виставку у Львові — фото

26 грудня 2024 19:46
Катерина Османська - Редактор
Олександр Заклецький відкрив фотовиставку у Львові
Боєць Інтернаціонального легіону Олександр Заклецький. Фото: Новини.LIVE
Катерина Османська - Редактор

У Львові відкрили фотовиставку бійця Інтернаціонального легіону. Автором проєкту став Олександр Заклецький.

Деталі Заклецький розповів у коментарі Новини.LIVE у четвер, 26 грудня.

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Виставка Олександра Заклецького. Фото: Новини.LIVE

Заклецький зазначив, що проєкт присвячено побуту бійців 2-го Інтернаціонального легіону. Він наголосив на новій естетиці, яка народжується в колі військового братерства.

Боєць Інтернаціонального легіону відкрив виставку у Львові — фото - фото 2
Виставка Олександра Заклецького. Фото: Новини.LIVE

"Проєкт розповідає про життя легіону, про дружбу та братерство людей з різних країн, які об’єдналися, щоб боротися за свободу та життя", — сказав автор.

Боєць Інтернаціонального легіону відкрив виставку у Львові — фото - фото 3
Виставка Олександра Заклецького. Фото: Новини.LIVE

Крім того, він наголосив на порядності іноземних добровольців у лавах Інтернаціонального легіону.

За його словами, там воюють добровольці з близько 30 країн світу. Серед них — українці, білоруси, грузини, а також добровольці з Польщі, Німеччини, Великої Британії, США, Італії, Австралії, Бразилії, Колумбії та багатьох інших країн.

"Це про моральний вибір. Людина розуміє, що якщо вона не стане і не візьме до рук зброю, то "мордор" прийде і до неї", — відповів Заклецький  на запитання, чому іноземці вирішують боротися за Україну.

Боєць Інтернаціонального легіону відкрив виставку у Львові — фото - фото 4
Виставка Олександра Заклецького. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у парку імені Тараса Шевченка в Києві до 31 грудня 2024 року триватиме унікальна фотовиставка "Український цирк під час війни". Біля пам’ятника поету встановлено 20 стендів із фотографіями, на яких відвідувачі зможуть побачити українських циркових артистів та дізнатися більше про мистецтво в умовах війни.

Також ми повідомляли, що з 6 по 25 грудня 2024 року український райдхелінг-сервіс Uklon спільно з Благодійним фондом "Діти Героїв" реалізували унікальну ініціативу "Мрії, що зігрівають". У межах проєкту понад 900 автівок Uklon у 19 містах України перетворились на мобільну виставку малюнків дітей Героїв та їхніх історій.  

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