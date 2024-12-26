Олександр Заклецький відкрив фотовиставку у Львові

Боєць Інтернаціонального легіону Олександр Заклецький. Фото: Новини.LIVE

У Львові відкрили фотовиставку бійця Інтернаціонального легіону. Автором проєкту став Олександр Заклецький.

Деталі Заклецький розповів у коментарі Новини.LIVE у четвер, 26 грудня.

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Виставка Олександра Заклецького. Фото: Новини.LIVE

Заклецький зазначив, що проєкт присвячено побуту бійців 2-го Інтернаціонального легіону. Він наголосив на новій естетиці, яка народжується в колі військового братерства.

Виставка Олександра Заклецького. Фото: Новини.LIVE

"Проєкт розповідає про життя легіону, про дружбу та братерство людей з різних країн, які об’єдналися, щоб боротися за свободу та життя", — сказав автор.

Виставка Олександра Заклецького. Фото: Новини.LIVE

Крім того, він наголосив на порядності іноземних добровольців у лавах Інтернаціонального легіону.

За його словами, там воюють добровольці з близько 30 країн світу. Серед них — українці, білоруси, грузини, а також добровольці з Польщі, Німеччини, Великої Британії, США, Італії, Австралії, Бразилії, Колумбії та багатьох інших країн.

"Це про моральний вибір. Людина розуміє, що якщо вона не стане і не візьме до рук зброю, то "мордор" прийде і до неї", — відповів Заклецький на запитання, чому іноземці вирішують боротися за Україну.

Виставка Олександра Заклецького. Фото: Новини.LIVE

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