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Боец Интернационального легиона открыл выставку во Львове — фото

26 декабря 2024 19:46
Катерина Османская - Редактор
Александр Заклецкий открыл фотовыставку во Львове
Боец Интернационального легиона Александр Заклецкий. Фото: Новини.LIVE
Катерина Османская - Редактор

Во Львове открыли фотовыставку бойца Интернационального легиона. Автором проекта стал Александр Заклецкий.

Подробности Заклецкий рассказал в комментарии Новини.LIVE в четверг, 26 декабря.

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Выставка Александра Заклецкого. Фото: Новини.LIVE

Заклецкий отметил, что проект посвящен быту бойцов 2-го Интернационального легиона. Он отметил новую эстетику, которая рождается в кругу военного братства.

Боец Интернационального легиона открыл выставку во Львове — фото - фото 2
Выставка Александра Заклецкого. Фото: Новини.LIVE

"Проект рассказывает о жизни легиона, о дружбе и братстве людей из разных стран, которые объединились, чтобы бороться за свободу и жизнь", — сказал автор.

Боец Интернационального легиона открыл выставку во Львове — фото - фото 3
Выставка Александра Заклецкого. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, он отметил порядочность иностранных добровольцев в рядах Интернационального легиона.

По его словам, там воюют добровольцы из 30 стран мира. Среди них украинцы, белорусы, грузины, а также добровольцы из Польши, Германии, Великобритании, США, Италии, Австралии, Бразилии, Колумбии и многих других стран.

"Это о моральном выборе. Человек понимает, что если он не станет и не возьмет в руки оружие, то "мордор" придет и к нему", — ответил Заклецкий на вопрос, почему иностранцы решают бороться за Украину.

Боец Интернационального легиона открыл выставку во Львове — фото - фото 4
Выставка Александра Заклецкого. Фото: Новини.LIVE

Напомним, в парке имени Тараса Шевченко в Киеве до 31 декабря 2024 года пройдет уникальная фотовыставка "Украинский цирк во время войны". У памятника поэту установлено 20 стендов с фотографиями, на которых посетители смогут увидеть украинских цирковых артистов и узнать больше об искусстве в условиях войны.

Также мы сообщали, что с 6 по 25 декабря 2024 года украинский райдхеллинг-сервис Uklon совместно с Благотворительным Фондом "Дети Героев" реализовали в никальную инициативу "Согревающие мечты". В рамках проекта более 900 автомобилей Uklon в 19 городах Украины превратились в мобильную выставку рисунков детей Героев и их историй.

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