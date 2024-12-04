На Львівщині військовий пішов у СЗЧ — що вирішив суд

Франківський районний суд у Львові. Фото: Google Maps

Уродженець села Віднів Львівської області самовільно залишив військову частину з метою ухилитися від військової служби. Суд визнав чоловіка винним та призначив покарання.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому на порталі Опендатабот.

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Деталі справи

У вироку Франківського районного суду Львова зазначається, що 4 травня 2017 року молодший сержант, бувши військовослужбовцем ЗСУ, самовільно залишив військову частину. Як встановили у суді, поважних на то причин у чоловіка не було.

Між прокурором Львівської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону та обвинуваченим 26 листопада 2024 року було укладено угоду про визнання його винуватості.

В даній угоді про визнання винуватості також вказано узгоджене прокурором й обвинуваченим покарання у виді позбавлення волі терміном на п'ять років та звільнення чоловіка від відбування покарання з іспитовим терміном в рік.

Рішення суду

Детально вивчивши матеріали справи, суд затвердив угоду про визнання винуватості. Під час засідання чоловіка було визнано винуватим у вчиненні кримінального правопорушення та призначено йому покарання у вигляді позбавлення волі на п'ять років.

Проте на підставі ст. 75 КК України обвинуваченого звільнили від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на один рік.

Нагадаємо, у Львівській області військовослужбовець скоїв СЗЧ. На службі він був відсутній лише один день, однак уникнути адміністративного покарання бійцю не вдалося.

Раніше ми писали про те, що уродженець села Жиричі Волинської області без дозволу командира залишив військову частину. За скоєне військовослужбовця притягнули до кримінальної відповідальності.