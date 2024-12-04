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Боец самовольно покинул часть и не вернулся — решение суда

4 декабря 2024 13:36
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор
Во Львовской области военный пошел в СОЧ — что решил суд
Франковский районный суд во Львове. Фото: Google Maps
Григорий Брей - Редактор
Григорий Брей
Редактор

Уроженец села Виднов Львовской области самовольно оставил воинскую часть с целью уклониться от военной службы. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном на портале Опендатабот.

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Детали дела

В приговоре Франковского районного суда Львова отмечается, что 4 мая 2017 года младший сержант, будучи военнослужащим ВСУ, самовольно оставил воинскую часть. Как установили в суде, уважительных на то причин у мужчины не было. 

Между прокурором Львовской специализированной прокуратуры в сфере обороны Западного региона и обвиняемым 26 ноября 2024 года было заключено соглашение о признании его виновности.

В данном соглашении о признании виновности также указано согласованное прокурором и обвиняемым наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет и освобождение мужчины от отбывания наказания с испытательным сроком в год.

Решение суда

Подробно изучив материалы дела, суд утвердил соглашение о признании виновности. Во время заседания мужчина был признан виновным в совершении уголовного преступления и ему назначили наказание в виде лишения свободы на пять лет.

Однако на основании ст. 75 УК Украины обвиняемого освободили от отбывания наказания  с испытательным сроком один год.

Напомним, во Львовской области военнослужащий совершил СОЧ. На службе он отсутствовал только один день, однако избежать административного наказания бойцу не удалось.

Ранее мы писали о том, что уроженец села Жиричи Волынской области без разрешения командира покинул воинскую часть.  За содеянное военнослужащего привлекли к уголовной ответственности.

Львовская область война в Украине дезертир военнослужащие СОЧ судебные решения

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