Бойовий кіт Шайба відвідав Львів для участі в благодійних заходах

Військовий Олександр Ляшук і кіт Шайба. Фото: київським ФК "Динамо"

До Львова з візитом прибув бойовий кіт Шайба разом зі своїм опікуном, військовим Олександром Ляшуком. Зокрема зірковий кіт побував на футбольному матчі та відвідав львівський притулок для тварин.

Про це стало відомо з Instagram сторінки кота, де він активно ділиться своїми пригодами.

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У суботу, 25 травня, Олександр Ляшук і Шайба побували на футбольному матчі між львівським ФК "Рух" та київським ФК "Динамо". Кіт Шайба виступив у ролі зіркового гостя турніру та мав честь зробити перший удар по м’ячу на початку матчу. Подія викликала велику увагу серед уболівальників, які з радістю вітали незвичайного гостя.

Скриншот з instagram кота Шайби

Наступного дня, 26 травня, кіт Шайба відвідав львівський притулок "Домівка врятованих тварин". У притулку, який нещодавно оголосив про фінансові труднощі та ймовірність закриття, проходив благодійний ярмарок. Шайба допомагав збирати гроші на підтримку роботи "Домівки". Його присутність привернула чимало уваги та сприяла успішному збору коштів.

Кіт Шайба відвідав Домівку врятованих тварин на Знесінні у Львові. Фото: Орест Залипський

Хто такий кіт Шайба

Кіт Шайба став відомим завдяки своїй унікальній історії та бойовому духу. Військовий Олександр Ляшук знайшов кота на південному напрямку фронту – хтось викинув коробку з двома кошенятами біля сільського магазину. Військові забрали їх до себе. З часом котик, який привернув увагу Олександра, від’ївся і став кругленьким – "схожим на шайбочку". Так він отримав своє ім’я – Шайба.

Кіт Шайба перебуває з Олександром на фронті, має свою форму на щодень і вишиванку на свята. Відео і фото його служби можна переглянути на його Instagram-сторінці. Крім того, обидва активно займаються волонтерською діяльністю. Вони назбирали майже 4 млн грн на машини, антидронові рушниці та інше необхідне обладнання для фронту.

Військовий Олександр Ляшук і кіт Шайба. Фото: shaybaboy / Instagram

У коротких відпустках Олександр і Шайба беруть участь у громадському житті. Наприклад, вони проводили тренування у межах підготовки до Київського марафону. А тепер відвідали Львів, де також зробили значний внесок у благодійність.

За свою бойову і волонтерську діяльність кіт Шайба отримав волонтерську відзнаку. Він став першим котом, що отримав подібну нагороду, а також другою нагородженою твариною під час війни в Україні. Першим був знаменитий пес Патрон.

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