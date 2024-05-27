Боевой кот Шайба посетил Львов для участия в благотворительных мероприятиях

Военный Александр Ляшук и кот Шайба. Фото: киевским ФК "Динамо"

Во Львов с визитом прибыл боевой кот Шайба вместе со своим опекуном, военным Александром Ляшуком. В частности, звездный кот побывал на футбольном матче и посетил львовский приют для животных.

Об этом стало известно из Instagram страницы кота, где он активно делится своими приключениями.

Читайте также:

Что кот Шайба делал во Львове

В субботу, 25 мая, Александр Ляшук и Шайба побывали на футбольном матче между львовским ФК "Движение" и киевским ФК "Динамо". Кот Шайба выступил в роли звездного гостя турнира и имел честь нанести первый удар по мячу в начале матча. Событие вызвало большое внимание среди болельщиков, с радостью приветствовавших необычного гостя.

Скриншот с instagram кота Шайбы

На следующий день, 26 мая, кот Шайба посетил львовский приют "Дом спасенных животных". В приюте, недавно объявившем о финансовых трудностях и вероятности закрытия, проходила благотворительная ярмарка. Шайба помогал собирать деньги в поддержку работы "Дома". Его присутствие привлекло немало внимания и способствовало успешному сбору средств.

Кот Шайба посетил Дом спасенных животных на Снесении во Львове. Фото: Орест Залипский

Кто такой кот Шайба

Кот Шайба стал известен благодаря своей уникальной истории и боевому духу. Военный Александр Ляшук нашел кота на южном направлении фронта – кто-то выбросил коробку с двумя котятами возле деревенского магазина. Военные отобрали их к себе. Со временем привлекший внимание Александра котик отъелся и стал кругленьким – "похожим на шайбочку". Так он получил свое имя – Шайба.

Кот Шайба находится с Александром на фронте, имеет свою форму на день и вышиванку на праздники. Видео и фото его службы можно просмотреть на его Instagram-странице. Кроме того, оба активно занимаются волонтерской деятельностью. Они собрали почти 4 млн грн на машины, антидроновые ружья и другое необходимое оборудование для фронта.

Военный Александр Ляшук и кот Шайба. Фото: shaybaboy/Instagram

В коротких отпусках Александр и Шайба принимают участие в общественной жизни. К примеру, они проводили тренировки в рамках подготовки к Киевскому марафону. А теперь посетили Львов, где также внесли значительный вклад в благотворительность.

За свою боевую и волонтерскую деятельность кот Шайба получил волонтерское отличие. Он стал первым котом, получившим подобную награду, а также вторым награжденным животным во время войны в Украине. Первым был знаменитый пес Патрон.

Ранее в Одесском зоопарке появились новые жители. Пугачи, являющиеся частью уникальной коллекции зоопарка, наконец-то расширили свою семью.

Также мы рассказывали, что в экопарке "Фельдман" в Харьковской области на свет появились два кольцехвостых (кошачьих) лемура.