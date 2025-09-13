Відео
Зеленський відповів на інформацію про просування РФ на сході
Борги за комуналку — яке покарання має бути у Львові

Борги за комуналку — яке покарання має бути у Львові

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 17:55
Борги за комуналку 2025: як потрібно карати боржників - думки львів'ян
Чоловік рахує сплату комунальних послуг. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Заборгованість українців за житлово-комунальні послуги у 2025 році перевищила 106,6 млрд грн. Найбільше боргують за опалення та гарячу воду — понад 35 млрд грн, та за газ — понад 32 млрд грн. 

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях Львова, чи варто карати боржників через несплату комунальних послуг.

Борги за комуналку 2025 — що кажуть у Львові

Більшість українців сходяться на думці, що не можна карати тих, хто реально не має можливості сплачувати через війну чи втрату доходів. Але ухиляння від оплати "на зло" чи через байдужість — має мати наслідки.

"50 на 50. Залежить, які боржники. Є люди, які виїхали чи втратили роботу, вони просто не можуть заплатити. А є ті, хто цілеспрямовано ігнорує рахунки. Таких треба карати. Але точно не грошима. Краще нехай працюють на благо громади — прибирають, допомагають ремонтувати будівлі", — каже дівчина.

 "Я проти того, щоб карали. Є пенсіонери, є війна, є люди без даху над головою. У когось житло зруйноване, хтось втратив роботу. Ну як вони мають платити, якщо грошей немає?", — додає опитана львів'янка.

"Закон є закон. Якщо одні платять, то й інші повинні. Інакше несправедливо. Тому штрафи мають бути. Інакше ніхто не буде серйозно ставитися до цього", — висловлюється жінка.

"Чесно? Я взагалі не думаю про це, бо платить чоловік. Але вважаю, що наші надра належать українцям. І комуналка повинна бути доступною кожному, а не таким тягарем, як зараз", — зазначає інша респондентка.

Нагадаємо, ми раніше писали, якою буде житлова субсидія для українців у вересні.

Ми також писали, чи будуть знижки на комунальні послуги для учасників бойових дій.

