Долги за коммуналку 2025: как нужно наказывать должников - мнения львовян

Задолженность украинцев за жилищно-коммунальные услуги в 2025 году превысила 106,6 млрд грн. Больше всего задолжали за отопление и горячую воду — более 35 млрд грн, и за газ - более 32 млрд грн.

Новини.LIVE спросили у людей на улицах Львова, стоит ли наказывать должников за неуплату коммунальных услуг.

Долги за коммуналку 2025 — что говорят во Львове

Большинство украинцев сходятся во мнении, что нельзя наказывать тех, кто реально не имеет возможности платить из-за войны или потери доходов. Но уклонение от оплаты "назло" или из-за равнодушия — должно иметь последствия.

"50 на 50. Зависит, какие должники. Есть люди, которые уехали или потеряли работу, они просто не могут заплатить. А есть те, кто целенаправленно игнорирует счета. Таких надо наказывать. Но точно не деньгами. Лучше пусть работают на благо общества — убирают, помогают ремонтировать здания", — говорит девушка.

"Я против того, чтобы наказывали. Есть пенсионеры, есть война, есть люди без крыши над головой. У кого-то жилье разрушено, кто-то потерял работу. Ну как они должны платить, если денег нет?", — добавляет опрошенная львовянка.

"Закон есть закон. Если одни платят, то и другие должны. Иначе несправедливо. Поэтому штрафы должны быть. Иначе никто не будет серьезно относиться к этому", — высказывается женщина.

"Честно? Я вообще не думаю об этом, потому что платит муж. Но считаю, что наши недра принадлежат украинцам. И коммуналка должна быть доступной каждому, а не таким бременем, как сейчас", — отмечает другая респондентка.

