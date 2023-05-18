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Борис Джонсон планує виступити у Львівському університеті

18 травня 2023 17:20
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Марта Байдака
Журналіст
Борис Джонсон планує виступити у Львівському університеті
Експрем'єр Великобританії Борис Джонсон. Фото: compiled.social
5a25a390-0ff2-4ac9-5a2d-57acbef1b900 - Марта Байдака
Марта Байдака
Журналіст

Експрем'єр Великобританії Борис Джонсон висловив Львівському національному університету імені Івана Франка за удостоєння його почесного звання "Doctor Honoris Causa" та пообіцяв приїхати до Львова.

Про це повідомили у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

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Коли приїде 

"Звертаюся до вас, бо хочу, щоб ви знали, наскільки я зворушений і яка велика честь для мене, що Львівський університет ухвалив рішення надати мені почесне звання Doctor Honoris Causa. Це честь, якої я не заслужив, але я пишаюся, пишаюся тим, що мені її надали. Обіцяю приїхати до вас настільки швидко, наскільки це можливо, щоб отримати звання особисто", — зазначив він.

Він додав, що планує виступити в університеті та зазначити, що  багато людей говорять про війну в Україні і про переговори.

Нагадаємо, ми раніше писали, що у Міноборони Британії розповіли про плачевний стан підрозділів РФ. Міністерство оборони Великої Британії зазначило малоймовірність того, що РФ змогла створити великий, дієздатний, мобільний резерв для відповіді на нові виклики на полі бою.

Також, ми писали, що Британія надала Україні нові ракети Storm Shadow.

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