Борис Джонсон планує виступити у Львівському університеті

Експрем'єр Великобританії Борис Джонсон. Фото: compiled.social

Експрем'єр Великобританії Борис Джонсон висловив Львівському національному університету імені Івана Франка за удостоєння його почесного звання "Doctor Honoris Causa" та пообіцяв приїхати до Львова.

Про це повідомили у Львівському національному університеті імені Івана Франка.

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"Звертаюся до вас, бо хочу, щоб ви знали, наскільки я зворушений і яка велика честь для мене, що Львівський університет ухвалив рішення надати мені почесне звання Doctor Honoris Causa. Це честь, якої я не заслужив, але я пишаюся, пишаюся тим, що мені її надали. Обіцяю приїхати до вас настільки швидко, наскільки це можливо, щоб отримати звання особисто", — зазначив він.

Він додав, що планує виступити в університеті та зазначити, що багато людей говорять про війну в Україні і про переговори.

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