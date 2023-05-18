Борис Джонсон планирует выступить во Львовском университете

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон. Фото: compiled.social

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон выразил Львовскому национальному университету имени Ивана Франко за удостоение его почетного звания "Doctor Honoris Causa" и пообещал приехать во Львов.

Об этом сообщили во Львовском национальном университете имени Ивана Франко.

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Когда приедет

"Обращаюсь к вам, потому что хочу, чтобы вы знали, насколько я тронут и какая большая честь для меня, что Львовский университет принял решение придать мне почетное звание Doctor Honoris Causa. Это честь, которой я не заслужил, но я горжусь, горжусь тем, что мне ее предоставили. Обещаю приехать к вам настолько быстро, насколько это возможно, чтобы получить звание лично", - отметил он.

Он добавил, что планирует выступить в университете и отметить, что многие говорят о войне в Украине и о переговорах.

Напомним, мы ранее писали, что в Минобороны Британии рассказали о плачевном состоянии подразделений РФ. Министерство обороны Великобритании отметило маловероятность, что РФ смогла создать большой, дееспособный, мобильный резерв для ответа на новые вызовы на поле боя.

Также мы писали, что Британия предоставила Украине новые ракеты Storm Shadow.