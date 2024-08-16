Як у Львові сприймають бої у Курській області — опитування 2024

Розбита військова техніка під Курськом. Фото:Скриншот

Цього тижня Президент Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що операцію в Курській області здійснюють Збройні сили України. Наразі під контролем ЗСУ близько тисячі квадратних кілометрів. Також Зеленський заявив, що Курськ стане фіналом для Володимира Путіна та його війни.

Новини.LIVE запитали у людей на вулицях міста, як вони сприймають бої у Курській області — з надією чи тривогою.

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Бої в Курській області

Більшість опитаних кажуть, що новини з Курщини викликають двоякі відчуття — тривогу і надію. Люди сподіваються, що тепер росіяни краще зрозуміють, що таке війна, а вдалі дії українських сил наблизять нашу перемогу.

"Більше тривогу. То вони нас, то ми їх. Але, можливо, і на краще буде, можливо, вони зрозуміють, що таке війна і як ми страждаємо", — каже жінка.

"Більше надії. Вже бойові дії йдуть не тільки на нашій території, але й там. І поки людина не відчує, як то є погано, то нічого не зрозуміє", — додає опитана львів'янка.

"Дуже шкода, що події у Курській області відбуваються лише зараз, а не минулого року. Але краще пізно, ніж ніколи. Зараз ці події дають надію", — наголошує респондентка.

"Звичайно, це надію на перемогу України, на звільнення від росіян етнічних територій", — каже дівчина.

Нагадаємо, ми раніше писали, як рейдові групи ЗСУ в Курській області захопили в полон чимало бойовиків батальйону "Ахмат". Ці "кадирівці" були спіймані далеко від лінії бойового зіткнення, адже намагалися втекти якомога далі в тил.

Ми також писали, що партизани воєнного руху українців та кримських татар "АТЕШ" фіксують перекидання російських військовослужбовців у Курську область.