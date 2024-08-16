Как во Львове воспринимают бои в Курской области — опрос 2024

Разбитая военная техника под Курском. Фото:Скриншот

На этой неделе Президент Владимир Зеленский официально подтвердил, что операцию в Курской области осуществляют вооруженные силы Украины. В настоящее время под контролем ВСУ находится около тысячи квадратных километров. Также Зеленский заявил, что Курск станет финалом для Владимира Путина и его войны.

Новини.LIVE спросили людей на улицах города, как они воспринимают бои в Курской области — с надеждой или тревогой.

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Большинство опрошенных говорят, что новости с Курщины вызывают двоякие ощущения — тревогу и надежду. Люди надеются, что теперь россияне лучше поймут, что такое война, а удачные действия украинских сил приблизят нашу победу.

"Больше тревогу. То они нас, то мы их. Но, возможно, и к лучшему будет, возможно, они поймут, что такое война и как мы страдаем", — говорит женщина.

"Больше надежды. Уже боевые действия идут не только на нашей территории, но и там. И пока человек не почувствует, как плохо, то ничего не поймет", — добавляет опрошенная львовянка.

"Очень жаль, что события в Курской области происходят только сейчас, а не в прошлом году. Но лучше поздно, чем никогда. Сейчас эти события дают надежду", — отмечает респондентка.

"Конечно, это надежда на победу Украины, на освобождение от россиян этнических территорий", — говорит девушка.

Напомним, мы ранее писали, как рейдовые группы ВСУ в Курской области захватили в плен боевика батальона "Ахмат".

Мы писали, что партизаны военного движения украинцев и крымских татар "АТЕШ" фиксируют перебрасывание российских военнослужащих в Курскую область.