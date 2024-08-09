Ухилення від мобілізації — на Закарпатті затримали організатора схеми незаконного перетину через Тису

Затримання фігуранта справи. Фото: Львівська обласна прокуратура

Мешканець Дніпропетровщини організував схему незаконного перетину кордону з Румунією через Тису. За свої послуги він вимагав 30 000 доларів США.

Про це повідомила пресслужба Львівської обласної прокуратури у вівторок, 6 серпня.

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Львівська обласна прокуратура повідомила про підозру 41-річному мешканцю Дніпропетровщини, звинувачуючи його в організації незаконного перетину державного кордону України.

За інформацією слідства, у липні поточного року організував схему незаконного переправлення військовозобов’язаного у Румунію. Він запропонував ухилянту незаконно перетнути кордон через Тису, поза межами пункту пропуску.

Затримання організатора схеми. Фото: Львівська обласна прокуратура

Для цього він надавав інструкції, давав поради і організував поїздку до Закарпатської області, де й мав здійснитися перетин кордону. Вартість його послуг складала 30 000 доларів США.

"Підозрюваного затримано в порядку ст. 208 КПК України, після передачі його знайомому половини обумовленої суми у якості завдатку. Товариш не знав про злочинну схему", — йдеться в повідомленні.

Речі знайдені під час обшуку. Фото: Львівська обласна прокуратура

Фігуранту справи обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Наразі тривають слідчі дії, встановлюються інші причетні до вчинення злочину особи.