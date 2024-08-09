Уклонение от мобилизации — на Закарпатье задержали организатора схемы незаконного пересечения через Тису

Задержание фигуранта дела. Фото: Львовская областная прокуратура

Житель Днепропетровщины организовал схему незаконного пересечения границы с Румынией через Тису. За свои услуги он потребовал 30 000 долларов США.

Об этом сообщила пресс-служба Львовской областной прокуратуры во вторник, 6 августа.

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Помогали незаконно пересечь Тису военнообязанным

Львовская областная прокуратура сообщила о подозрении 41-летнему жителю Днепропетровщины, обвиняя его в организации незаконного пересечения государственной границы Украины.

По информации следствия, в июле текущего года организовал схему незаконной переправки военнообязанной в Румынию. Он предложил уклонисту незаконно пересечь границу через Тису, за пределами пункта пропуска.

Задержание организатора схемы. Фото: Львовская областная прокуратура

Для этого он давал инструкции и советы, а также организовал поездку в Закарпатскую область, где и должно было осуществиться пересечение границы. Стоимость услуг составляла 30 000 долларов США.

"Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, после передачи его знакомому половины оговоренной суммы в качестве задатка. Товарищ не знал о преступной схеме", — говорится в сообщении.

Вещи найдены во время обыска. Фото: Львовская областная прокуратура

Фигуранту дела избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога. В настоящее время продолжаются следственные действия, устанавливаются другие причастные к совершению преступления лица.