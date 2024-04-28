Британці особисто доставили у Львів 30 позашляховиків для ЗСУ — їх вже скерували на фронт

Позашляховики для ЗСУ. Фото: Львівська ОВА

Громадяни Британії передали українським воїнам 30 позашляховиків. Транспорт особисто доправили в Україну близько 50 британців.

Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький у Telegram в неділю, 28 квітня.

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Позашляховики від британців

"Ці 30 позашляховиків — подарунок для наших воїнів від небайдужих людей у Великій Британії", — зазначив Козицький.

Британці, які доставили авто. Фото: Львівська ОВА

Британці, які доставили авто. Фото: Львівська ОВА

Британці, які доставили авто. Фото: Львівська ОВА

Британці, які доставили авто. Фото: Львівська ОВА

Він розповів, що цього разу близько 50 британців наважилися подолати велику відстань, аби особисто доправити цей транспорт в межах ініціативи фермера Марка Лерда "Пікапи для Миру". Позашляховики укомплектували генераторами та медикаментами.

Британці, які доставили авто. Фото: Львівська ОВА

Передані автомобілі. Фото: Львівська ОВА

Далі, відповідно до запитів, які військові формування скерували у Львівську ОВА, автомобілі передали:

оборонцям з 24 ОМБр імені короля Данила;

125 бригаді;

150 ТрО ЗСУ;

Повітряному Командуванню "Захід" — для підсилення мобільних вогневих груп, які збивають над Львівською областю ворожі ракети та "шахеди".

Скриншот допису Козицького

Нагадаємо, 23 квітня прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про рекордний пакет військової допомоги для України. Йдеться про 500 млн фунтів стерлінгів додаткового військового фінансування та найбільшу в історії Британії поставку важливого обладнання.

Також Зеленський обговорив з Сунаком найбільший пакет оборонної підтримки України від Британії.