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Британці особисто доставили у Львів 30 позашляховиків для ЗСУ — їх вже скерували на фронт

28 квітня 2024 09:44
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Британці особисто доставили у Львів 30 позашляховиків для ЗСУ — їх вже скерували на фронт
Позашляховики для ЗСУ. Фото: Львівська ОВА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Громадяни Британії передали українським воїнам 30 позашляховиків. Транспорт особисто доправили в Україну близько 50 британців.

Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький у Telegram в неділю, 28 квітня.

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Позашляховики від британців

"Ці 30 позашляховиків — подарунок для наших воїнів від небайдужих людей у Великій Британії", — зазначив Козицький.

авто для ЗСУ
Британці, які доставили авто. Фото: Львівська ОВА
Авто від Британії
Британці, які доставили авто. Фото: Львівська ОВА
британці передали авто для ЗСУ
Британці, які доставили авто. Фото: Львівська ОВА
громадяни Британії доставили авто для ЗСУ
Британці, які доставили авто. Фото: Львівська ОВА

Він розповів, що цього разу близько 50 британців наважилися подолати велику відстань, аби особисто доправити цей транспорт в межах ініціативи фермера Марка Лерда "Пікапи для Миру". Позашляховики укомплектували генераторами та медикаментами. 

авто для ЗСУ від британців
Британці, які доставили авто. Фото: Львівська ОВА
автівки для ЗСУ на фронт
Передані автомобілі. Фото: Львівська ОВА

Далі, відповідно до запитів, які військові формування скерували у Львівську ОВА, автомобілі передали:

  • оборонцям з 24 ОМБр імені короля Данила;
  • 125 бригаді;
  • 150 ТрО ЗСУ;
  • Повітряному Командуванню "Захід" — для підсилення мобільних вогневих груп, які збивають над Львівською областю ворожі ракети та "шахеди".
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Скриншот допису Козицького

Нагадаємо, 23 квітня прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про рекордний пакет військової допомоги для України. Йдеться про 500 млн фунтів стерлінгів додаткового військового фінансування та найбільшу в історії Британії поставку важливого обладнання.

Також Зеленський обговорив з Сунаком найбільший пакет оборонної підтримки України від Британії.

ЗСУ
Львів
Велика Британія
автомобіль
війна в Україні
фронт

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