Британці особисто доставили у Львів 30 позашляховиків для ЗСУ — їх вже скерували на фронт
Громадяни Британії передали українським воїнам 30 позашляховиків. Транспорт особисто доправили в Україну близько 50 британців.
Про це повідомив голова ОВА Максим Козицький у Telegram в неділю, 28 квітня.
Позашляховики від британців
"Ці 30 позашляховиків — подарунок для наших воїнів від небайдужих людей у Великій Британії", — зазначив Козицький.
Він розповів, що цього разу близько 50 британців наважилися подолати велику відстань, аби особисто доправити цей транспорт в межах ініціативи фермера Марка Лерда "Пікапи для Миру". Позашляховики укомплектували генераторами та медикаментами.
Далі, відповідно до запитів, які військові формування скерували у Львівську ОВА, автомобілі передали:
- оборонцям з 24 ОМБр імені короля Данила;
- 125 бригаді;
- 150 ТрО ЗСУ;
- Повітряному Командуванню "Захід" — для підсилення мобільних вогневих груп, які збивають над Львівською областю ворожі ракети та "шахеди".
Нагадаємо, 23 квітня прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про рекордний пакет військової допомоги для України. Йдеться про 500 млн фунтів стерлінгів додаткового військового фінансування та найбільшу в історії Британії поставку важливого обладнання.
Також Зеленський обговорив з Сунаком найбільший пакет оборонної підтримки України від Британії.
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