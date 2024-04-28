Британцы лично доставили во Львов 30 внедорожников для ВСУ — их уже направили на фронт
Граждане Британии передали украинским воинам 30 внедорожников. Транспорт лично доставили в Украину около 50 британцев.
Об этом сообщил глава ОВА Максим Козицкий в Telegram в воскресенье, 28 апреля.
Внедорожники от британцев
"Эти 30 внедорожников — подарок для наших воинов от неравнодушных людей в Великобритании", — отметил Козицкий.
Он рассказал, что в этот раз около 50 британцев решились преодолеть большое расстояние, чтобы лично доставить этот транспорт в рамках инициативы фермера Марка Лерда "Пикапы для Мира". Внедорожники укомплектовали генераторами и медикаментами.
Далее, согласно запросам, направленным военными формированиями во Львовскую ОВА, автомобили передали:
- защитникам из 24 ОМБр имени короля Даниила;
- 125 бригаде;
- 150 ТрО ВСУ;
- Воздушному Командованию "Запад" — для усиления мобильных огневых групп, сбивающих над Львовской областью вражеские ракеты и "шахеды".
Напомним, 23 апреля премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о рекордном пакете военной помощи для Украины. Речь идет о 500 млн фунтов стерлингов дополнительного военного финансирования и крупнейшей в истории Британии поставке важного оборудования.
Также Зеленский обсудил с Сунаком самый большой пакет оборонной поддержки Украины от Британии.
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