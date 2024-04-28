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Британцы лично доставили во Львов 30 внедорожников для ВСУ — их уже направили на фронт

28 апреля 2024 09:44
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая
Британцы лично доставили во Львов 30 внедорожников для ВСУ — их уже направили на фронт
Внедорожники для ВСУ. Фото: Львовская ОВА
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Евгения Брюховецкая

Граждане Британии передали украинским воинам 30 внедорожников. Транспорт лично доставили в Украину около 50 британцев.

Об этом сообщил глава ОВА Максим Козицкий в Telegram в воскресенье, 28 апреля.

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Внедорожники от британцев

"Эти 30 внедорожников — подарок для наших воинов от неравнодушных людей в Великобритании", — отметил Козицкий.

авто для ВСУ
Британцы, которые доставили авто. Фото: Львовская ОВА
Авто от Великобритании
Британцы, которые доставили авто. Фото: Львовская ОВА
британцы передали авто для ВСУ
Британцы, которые доставили авто. Фото: Львовская ОВА
граждане Британии доставили авто для ВСУ
Британцы, которые доставили авто. Фото: Львовская ОВА

Он рассказал, что в этот раз около 50 британцев решились преодолеть большое расстояние, чтобы лично доставить этот транспорт в рамках инициативы фермера Марка Лерда "Пикапы для Мира". Внедорожники укомплектовали генераторами и медикаментами.

авто для ВСУ от британцев
Британцы, которые доставили авто. Фото: Львовская ОВА
автомобили для ВСУ на фронт
Переданные автомобили. Фото: Львовская ОВА

Далее, согласно запросам, направленным военными формированиями во Львовскую ОВА, автомобили передали:

  • защитникам из 24 ОМБр имени короля Даниила;
  • 125 бригаде;
  • 150 ТрО ВСУ;
  • Воздушному Командованию "Запад" — для усиления мобильных огневых групп, сбивающих над Львовской областью вражеские ракеты и "шахеды".
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Скриншот поста Козицкого

Напомним, 23 апреля премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о рекордном пакете военной помощи для Украины. Речь идет о 500 млн фунтов стерлингов дополнительного военного финансирования и крупнейшей в истории Британии поставке важного оборудования.

Также Зеленский обсудил с Сунаком самый большой пакет оборонной поддержки Украины от Британии.

ВСУ
Львов
Великобритания
автомобиль
война в Украине
фронт

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