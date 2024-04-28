Британцы лично доставили во Львов 30 внедорожников для ВСУ — их уже направили на фронт

Внедорожники для ВСУ. Фото: Львовская ОВА

Граждане Британии передали украинским воинам 30 внедорожников. Транспорт лично доставили в Украину около 50 британцев.

Об этом сообщил глава ОВА Максим Козицкий в Telegram в воскресенье, 28 апреля.

Читайте также:

Внедорожники от британцев

"Эти 30 внедорожников — подарок для наших воинов от неравнодушных людей в Великобритании", — отметил Козицкий.

Британцы, которые доставили авто. Фото: Львовская ОВА

Британцы, которые доставили авто. Фото: Львовская ОВА

Британцы, которые доставили авто. Фото: Львовская ОВА

Британцы, которые доставили авто. Фото: Львовская ОВА

Он рассказал, что в этот раз около 50 британцев решились преодолеть большое расстояние, чтобы лично доставить этот транспорт в рамках инициативы фермера Марка Лерда "Пикапы для Мира". Внедорожники укомплектовали генераторами и медикаментами.

Британцы, которые доставили авто. Фото: Львовская ОВА

Переданные автомобили. Фото: Львовская ОВА

Далее, согласно запросам, направленным военными формированиями во Львовскую ОВА, автомобили передали:

защитникам из 24 ОМБр имени короля Даниила;

125 бригаде;

150 ТрО ВСУ;

Воздушному Командованию "Запад" — для усиления мобильных огневых групп, сбивающих над Львовской областью вражеские ракеты и "шахеды".

Скриншот поста Козицкого

Напомним, 23 апреля премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о рекордном пакете военной помощи для Украины. Речь идет о 500 млн фунтов стерлингов дополнительного военного финансирования и крупнейшей в истории Британии поставке важного оборудования.

Также Зеленский обсудил с Сунаком самый большой пакет оборонной поддержки Украины от Британии.