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Бронювання від мобілізації працівників Львівського цирку — що відповіли у Мінкульті

12 квітня 2024 23:42
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Бригадир Софія
редактор
Бронювання від мобілізації працівників Львівського цирку — що відповіли у Мінкульті
Львівський цирк. Фото: afisha.lviv.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир Софія
Бригадир Софія
редактор

Міністерство культури та інформаційної політики не надало дані про кількість заброньованих співробітників Львівського цирку. Воно посилається на закон про публічну інформацію.

Про це повідомило видання Tvoemisto.tv у п'ятницю, 12 квітня.

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Мінкульт посилаючись на частину другу статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації" відмовився надавати інформацію на запит журналістів. Згідно з цим законом, запитувана інформація має обмежений доступ і класифікується як "для службового користування".

За інформацією видання Tvoemisto.tv, у Львівському цирку працюють понад сто осіб.

Нагадаємо, що нещодавно Міністерство визначило держпідприємство "Пересувний цирк України" як важливе для економіки та життєдіяльності країни в період війни, включаючи й "Львівський державний цирк". Співробітники цього підприємства отримали відстрочку від мобілізації.

Раніше ми писали, що у Мінкульті пояснили рішення забронювати працівників цирків.

Львів
Мінкульт
культура
мобілізація
бронювання
цирк

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