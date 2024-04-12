Бронювання від мобілізації працівників Львівського цирку — що відповіли у Мінкульті

Львівський цирк. Фото: afisha.lviv.ua

Міністерство культури та інформаційної політики не надало дані про кількість заброньованих співробітників Львівського цирку. Воно посилається на закон про публічну інформацію.

Про це повідомило видання Tvoemisto.tv у п'ятницю, 12 квітня.

Читайте також:

Чому Мінкульт не надав інформацію про заброньованих працівників

Мінкульт посилаючись на частину другу статті 6 Закону України "Про доступ до публічної інформації" відмовився надавати інформацію на запит журналістів. Згідно з цим законом, запитувана інформація має обмежений доступ і класифікується як "для службового користування".

За інформацією видання Tvoemisto.tv, у Львівському цирку працюють понад сто осіб.

Нагадаємо, що нещодавно Міністерство визначило держпідприємство "Пересувний цирк України" як важливе для економіки та життєдіяльності країни в період війни, включаючи й "Львівський державний цирк". Співробітники цього підприємства отримали відстрочку від мобілізації.

Раніше ми писали, що у Мінкульті пояснили рішення забронювати працівників цирків.