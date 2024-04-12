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Бронирование от мобилизации работников Львовского цирка — что ответили в Минкульте

12 апреля 2024 23:42
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Бригадир София
редактор
Бронирование от мобилизации работников Львовского цирка — что ответили в Минкульте
Львовский цирк. Фото: afisha.lviv.ua
3e233ed8-6c79-45f3-4dad-1c119ddb1700 - Бригадир София
Бригадир София
редактор

Министерство культуры и информационной политики не предоставило данные о количестве забронированных сотрудников Львовского цирка. Оно ссылается на закон о публичной информации.

Об этом сообщило издание Tvoemisto.tv в пятницу, 12 апреля.

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Почему Минкульт не предоставил информацию о забронированных работниках

Минкульт, ссылаясь на часть вторую статьи 6 Закона Украины "О доступе к публичной информации", отказался предоставлять информацию по запросу журналистов. Согласно этому закону, запрашиваемая информация имеет ограниченный доступ и классифицируется как "для служебного использования".

По информации издания Tvoemisto.tv, во Львовском цирке работают более ста человек.

Напомним, недавно Министерство определило госпредприятие "Передвижной цирк Украины" как важное для экономики и жизнедеятельности страны в период войны, включая и "Львовский государственный цирк". Сотрудники этого предприятия получили отсрочку от мобилизации.

Ранее мы писали, что в Минкульте объяснили решение забронировать работников цирков.

Львов
Минкульт
культура
мобилизация
бронирование
цирк

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