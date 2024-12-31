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Буде новорічний сюрприз — прогноз погоди у Львові на 1 січня

31 грудня 2024 14:57
Світлана Силенко - Редактор
Прогноз погоди у Львові 1 січня
Чоловік прибирає лід з тротуару. Ілюстративне фото: УНІАН
Світлана Силенко - Редактор

Погода у Львові завтра, 1 січня, буде морозною вночі та теплою вдень. Опадів у перший день нового року не очікується.

Про це повідомили у Львівському регіональному центрі з гідрометеорології.

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Погода у Львові 1 січня

За прогнозами синоптиків, у Львові істотних опадів не прогнозується. Вночі та вранці на дорогах ожеледиця, тому водіям і пішоходам слід бути обережними.

У Львові погода 1 січня
Попередження про ожеледицю. Фото: ЛРЦГ

Вранці та вдень містянам варто бути готовими до сильних поривів південно-західного вітру, подекуди швидкість сягатиме 15-20 м/с.

Температура повітря вночі опуститься до 0 °С...-5 °С, а вдень стовпчики термометра покажуть від +4 °С до 9 °С.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища

Синоптики попереджають, що 1 січня у Львові та області вночі та вранці на дорогах очікується ожеледиця. Вранці та вдень пориви південно-західного вітру 15 – 20 м/с.

Оголошено І рівень небезпечності, жовтий.

Прогноз погоди у Львові 1 січня
Попередження про сильні пориви вітру. Фото: ЛРЦГ

Раніше синоптики попереджали, що в Україні з 30 грудня по 5 січня буде тепла та суха погода, але вже ближче до кінця тижня температура повітря дещо впаде, прогнозують опади.

Також синоптики спрогнозували цьогорічну зиму в Україні. Загалом найхолоднішим місяцем стане січень.

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