Прогноз погоды во Львове 1 января

Мужчина убирает лед с тротуара. Иллюстративное фото: УНИАН

Погода во Львове завтра, 1 января, будет морозной ночью и теплой днем. Осадков в первый день нового года не ожидается.

Об этом сообщили в Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

Читайте также:

Погода во Львове 1 января

По прогнозам синоптиков, во Львове существенных осадков не прогнозируется. Ночью и утром на дорогах гололедица, поэтому водителям и пешеходам следует соблюдать осторожность.

Предупреждение об гололедице. Фото: ЛРЦГ

Утром и днем у горожанам следует быть готовыми к сильным порывам юго-западного ветра, иногда скорость будет достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью опустится до 0 °С...-5 °С, а днем столбики термометра покажут от +4 °С до 9 °С.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях

Синоптики предупреждают, что 1 января во Львове и области ночью и утром на дорогах ожидается гололедица. Утром и днем порывы юго-западного ветра 15 – 20 м/с.

Объявлен I уровень опасности, желтый.

Предупреждение о сильных порывах ветра. Фото: ЛРЦХ

Ранее синоптики предупреждали, что в Украине с 30 декабря по 5 января будет теплая и сухая погода, но ближе к концу недели температура воздуха несколько упадет, прогнозируют осадки.

Также синоптики спрогнозировали нынешнюю зиму в Украине. В общем, самым холодным месяцем станет январь.