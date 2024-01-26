Будинок у подарунок для сина військкома — львівський суд закрив скандальну справу

Керівник об’єднаного районного ТЦК міста Львова Андрій Дубовой. Фото: Панорама Прикарпаття

У Львові суд розглянув справу щодо подарованого будинку сину керівника об’єднаного районного ТЦК Андрія Дубового. Зазначається, що син військкома отримав в подарунок будинок, який був недобудований у Брюховичах, площа якого становила 638 квадратних метрів разом із земельною ділянкою.

Про це повідомляє видання ZAXID.NET.

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Під час суду Андрій Дубовой зазначив, що не знав про отриманий подарунок. Суду вдалося з'ясувати, що наречена Владислава Дубового є пасербицею підприємиці, яка подарувала йому будинок, тому там і закрили справу проти керівника місцевого ТЦК.

Що відомо про розслідування журналістів

Як відомо, журналістам NGL.media вдалося провести розслідування та виявити, що сину Андрія Дубового зробили дорогий подарунок в кінці червня 2022 року.

"Владислав Дубовой отримав недобудований будинок площею 638 м2 разом з присадибною ділянкою у 0,09 га на вулиці Очеретяній у Брюховичах. Офіційна вартість подарунку становила 876 тис. грн (хоч експерти стверджують, що його реальна ціна може становити близько 4 млн грн)", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такий подарунок зробила орендарка озера у Брюховичах Альбіна Савчук. Вона незаконно звела на його березі також багатоповерховий готель. Своєю чергою Владислав Дубовой заявив для видання, що Савчук є його знайомою, та навіть "далекою родичкою", проте відмовився пояснити якою саме.

За законом, військовим комісарам забороняється отримувати подарунки для себе та своїх рідних, якщо вони пов'язані з виконанням ними своїх службових повноважень. Дії військкома було визнано як порушення встановлених законом обмежень про отримання подарунків. Покарання за такий злочин — штраф з конфіскацією майна.

Що вирішили в суді

"У січні 2024 року справу розглянув суддя Шевченківського райсуду Львова Олег Ковальчук. Під час розгляду справи Андрій Дубовой заперечив свою вину у вчиненні адмінправопорушення, заявивши, що він не знав про зроблений Альбіною Савчук подарунок його сину. Військком також заявив, що чоловік, який перебуває у стосунках з Савчук, отримував виклик до ТЦК "на рівні з усіма військовозобов’язаними, однак проблема з мобілізацією осіб всім відома"", — додали у повідомленні.

Також син очільника ТЦК заявив, що будинок було вирішено оформити на нього, адже наречена має судові спори. Крім того, Владислав Дубовой зазначив, що має право не розповідати своєму батькові про подарунок, адже він його не стосується.

"Щодо повісток батьку його нареченої, то ніколи не просив Андрія Дубового надсилати чи не надсилати їх, оскільки знав, що йому прийшли три повістки як військовозобов’язаному", — передали слова Владислава Дубового у постанові суду.

Своєю чергою суддя Олег Ковальчук розібрався з матеріалами справи щодо Андрія Дубового та закрив її. Проте на постанову ще можна буде подати апеляцію.

Нагадаємо, раніше художниця Соня Морозюк заявила, що розірвала заручини з Романом Гринкевичем, якого підозрюють у розкраданні грошей Міноборони. Також мисткиня вирішила, що зробить з подарунками від нього.