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Дом в подарок для сына военкома — львовский суд закрыл скандальное дело

26 января 2024 18:12
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Дом в подарок для сына военкома — львовский суд закрыл скандальное дело
Руководитель объединенного районного ТЦК Львова Андрей Дубовой. Фото: Панорама Прикарпатья
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Во Львове суд рассмотрел дело о подаренном доме сыну руководителя объединенного районного ТЦК Андрея Дубового. Отмечается, что сын военкома получил в подарок дом, который был недостроен в Брюховичах, площадь которого составила 638 квадратных метров вместе с земельным участком.

Об этом сообщает издание ZAXID.NET.

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В ходе суда Андрей Дубовой отметил, что не знал о полученном подарке. Суду удалось выяснить, что невеста Владислава Дубового является падчерицей предпринимателя, которая подарила ему дом, поэтому там и закрыли дело против руководителя местного ТЦК.

Что известно о расследовании журналистов

Как известно, журналистам NGL.media удалось провести расследование и обнаружить, что сыну Андрея Дубового сделали дорогой подарок в конце июня 2022 года.

"Владислав Дубовой получил недостроенный дом площадью 638 м2 вместе с приусадебным участком в 0,09 га на улице Камышовой в Брюховичах. Официальная стоимость подарка составила 876 тыс. грн (хотя эксперты утверждают, что его реальная цена может составить около 4 млн грн)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что такой подарок сделала арендатор озера в Брюховичах Альбина Савчук. Она незаконно возвела на его берегу также многоэтажную гостиницу. В свою очередь Владислав Дубовой заявил для издания, что Савчук является его знакомой, и даже "дальней родственницей", однако отказался объяснить, какой именно.

По закону военным комиссарам запрещается получать подарки для себя и своих родных, если они связаны с исполнением ими своих служебных полномочий. Действия военкома были признаны нарушением установленных законом ограничений о получении подарков. Наказание за такое преступление — штраф с конфискацией имущества.

Что решили в суде

"В январе 2024 года дело рассмотрел судья Шевченковского райсуда Львова Олег Ковальчук. При рассмотрении дела Андрей Дубовой отрицал свою вину в совершении админправонарушения, заявив, что он не знал о сделанном Альбиной Савчук подарке его сыну. Военкомат также заявил, что мужчина, который находится в отношениях с Савчук, получал вызов в ТЦК "наравне со всеми военнообязанными, однако проблема с мобилизацией лиц всем известна", — добавили в сообщении.

Также сын главы ТЦК заявил, что дом было решено оформить на него, ведь невеста имеет судебные споры. Кроме того, Владислав Дубовой отметил, что имеет право не рассказывать своему отцу о подарке, ведь он его не касается.

"О повестках отца его невесты, то никогда не просил Андрея Дубового присылать или не присылать их, поскольку знал, что ему пришли три повестки как военнообязанному", — передали слова Владислава Дубового в постановлении суда.

В свою очередь судья Олег Ковальчук разобрался с материалами дела в отношении Андрея Дубового и закрыл его. Однако на постановление еще можно будет подать апелляцию.

Напомним, ранее художница Соня Морозюк заявила, что разорвала помолвку с Романом Гринкевичем, который подозревается в хищении денег Минобороны. Также художница решила, что сделает с подарками от него.

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ТЦК и СП

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